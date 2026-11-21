Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο στις 3» του ΣΚΑΪ βρέθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου ο Good Job Nicky, παραχωρώντας μια ιδιαίτερα εξομολογητική συνέντευξη. Ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο ενδεχόμενο συμμετοχής του στη Eurovision, στα σχέδιά του για μια καριέρα στο εξωτερικό, καθώς και στη μάχη με τα ζητήματα ψυχικής υγείας, για την οποία έχει μιλήσει με ειλικρίνεια και στο παρελθόν.

Η εξομολόγηση του Good Job Nicky στο Στούντιο στις 3

Αρχικά, ο Good Job Nicky μιλώντας για το ενδεχόμενο να φύγει στο εξωτερικό, είπε: «Δεν έχω φύγει στο εξωτερικό γιατί είναι δύσκολο για πολλούς λόγους, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι στα πλάνα μου. Θα γίνει, αλλά θα γίνει όποτε το θελήσει ο Θεός, όποτε νιώσω και εγώ απολύτως έτοιμος. Νιώθω καλλιτεχνικά και σαν άνθρωπος πλέον ώριμος αρκετά για μια τέτοια κίνηση, αλλά εντάξει, σαν την Ελλάδα πουθενά», είπε, και συνέχισε: «Κυκλοφόρησε το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της καριέρας μου, «Gone Missing». Άργησα λίγο. Υπήρχαν κάποια εμπόδια επαγγελματικά τα οποία με κρατήσανε λίγο πίσω, αλλά ό,τι έγινε, έγινε. Συνεχίζουμε ακάθεκτοι, δυνατά. Υπήρχαν και κάποια θέματα γραφειοκρατικά», αποκάλυψε ο τραγουδιστής.

«Αυτό που εμένα με απασχολεί πάνω από όλα είναι ότι για εμένα η μουσική, όπως έχω ξαναπεί, δεν είναι προνόμιο, είναι ευθύνη και είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζω με πάρα πάρα πολύ σεβασμό, όχι μόνο προς τη μουσική, αλλά και προς τον ακροατή. Δηλαδή οποιοσδήποτε βάζει το χρόνο του να με ακούσει, παίρνει έναν χρόνο να με ακούσει. Αντί να ακούσει κάποιον άλλο, ακούει εμένα. Εγώ οφείλω αυτό το πράγμα που θα του δώσω σαν αποτέλεσμα να είναι κάτι που τον κάνει να νιώσει είτε καλά είτε βαθιά, είτε κάτι εποικοδομητικό. Δηλαδή δεν μπορώ να βγάλω μόνο ένα κομμάτι κάθε Παρασκευή ας πούμε ή κάτι τέτοιο, έτσι ώστε να βιοποριστώ ή το οτιδήποτε», είπε σε άλλο σημείο ο Good Job Nicky.

Τι αποκάλυψε για την ψυχική του υγεία

Μιλώντας για τη μάχη του με την ψυχική υγεία, αποκάλυψε: «Είχα γνωρίσει μια πάρα πολύ ωραία ψυχολόγο που μου είχε πει να σπάσω ένα τετράδιο στη μέση, στη μια πλευρά να γράφω τις σκέψεις που εξυπηρετούν εμένα και στην άλλη να γράφω τις σκέψεις που εξυπηρετούν άλλους και “σιγά σιγά θα φύγει όλη η αρνητικούρα από τη ζωή. Θα αρχίσεις απλά να σκέφτεσαι πως εξυπηρετείς τον εαυτό σου και τον κόσμο γύρω σου”. Δεν βρίσκω κανένα λάθος σ’ αυτό. Ήταν δική μου ανάγκη να συναντήσω ψυχολόγο γιατί πέρναγα βαριές κρίσεις πανικού, μέχρι την ψευδοδυσφαγία έφτασα που είναι κάτι που συζητάω ανοιχτά. Η ψευδοδυσφαγία είναι ο φόβος της κατάποσης και ουσιαστικά έχει το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα με την δυσφαγία. Ήταν μόνο ψυχολογικό. Το εντόπισα, το καταπολέμισα και το αποδέχθηκα πάνω απ’ όλα. Αυτή είναι και η συμβουλή μου σε όποιον άνθρωπο περνάει το οτιδήποτε: είναι απαραίτητο το σκοτάδι για να εκτιμήσεις το φως» εξομολογήθηκε.

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