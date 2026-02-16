Ο Good Job Nicky μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και στους δημοσιογράφους, μετά την ολοκλήρωση του τελικού του «Sing for Greece».

Ο νεαρός καλλιτέχνης, ο οποίος αναδείχθηκε δεύτερος στην ψηφοφορία, απάντησε για τα προβλήματα ήχου που υπήρχαν, ενώ αποκάλυψε και το μήνυμα που του έστειλε ο πατέρας του και σπουδαίος ερμηνευτής, Γιάννης Πάριος.

«Είναι πάρα πολύ άδικο να ρίχνουμε ευθύνες αλλού, δεν είναι όμορφο αυτό το πράγμα. Προφανώς έχω μερίδιο ευθύνης. Δεν σταματάει εδώ η ζωή για κανέναν μας», ανέφερε αρχικά ο Good Job Nicky.

Στη συνέχεια, ο Good Job Nicky αποκάλυψε το μήνυμα που του έστειλε ο πατέρας του, Γιάννης Πάριος: «Ο πατέρας μου μού έστειλε μήνυμα, μου είπε… Αγέρα μου, αγάπη μου, DNA μου».

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί από την εκπομπή «Happy Day».

