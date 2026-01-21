Είμαστε λίγες μέρες πριν τον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως η μάχη για την κορυφή περιορίζεται πλέον σε δύο ονόματα.

Μέχρι τις 14:00 της 21ης Ιανουαρίου είχαν καταγραφεί περισσότερες από 3.100 ψήφοι, με τον Good Job Nicky να προηγείται, συγκεντρώνοντας το 47% της προτίμησης του κοινού.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Ακύλας, με ποσοστό 35%, καταγράφοντας σταθερή άνοδο.

Η εικόνα της ψηφοφορίας έχει αλλάξει αισθητά σε σχέση με τις πρώτες ώρες, καθώς το αρχικό προβάδισμα του Good Job Nicky ήταν πολύ μεγαλύτερο.

Η δυναμική του Ακύλα έχει περιορίσει τη διαφορά στις 12 ποσοστιαίες μονάδες, δημιουργώντας συνθήκες έντονου ανταγωνισμού και κρατώντας ανοιχτή τη συνέχεια της διαδικασίας.

Πηγή: okmag.gr