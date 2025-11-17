Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου
Η σεζόν των βραβείων άνοιξε επίσημα το βράδυ της Κυριακής στο Los Angeles, με τα Governors Awards 2025 να συγκεντρώνουν μερικά από τα πιο λαμπερά ονόματα του Hollywood.
Παρότι η βραδιά ήταν αφιερωμένη στους τιμώμενους Debbie Allen, Tom Cruise, Wynn Thomas και Dolly Parton, το κόκκινο χαλί εξελίχθηκε σε πραγματικό fashion event – τόσο εκθαμβωτικό, που θα μπορούσε να είναι προθάλαμος των Oscars.
Ας δούμε τις εμφανίσεις που ξεχώρισαν:
- Jennifer Lawrence: Λευκή ντραπέ δημιουργία Dior — απλή, κομψή και απόλυτα αριστοκρατική.
- Ariana Grande: Επέλεξε vintage Dior σε pastel χρώμα, με embellished μπούστο που έκλεψε τις εντυπώσεις.
- Natalie Portman: Mini φόρεμα γεμάτο παγιέτες και floral μοτίβα — λαμπερό και νεανικό.
- Dakota Johnson: Με μια εντυπωσιακή strapless δημιουργία Valentino, έδωσε μαθήματα διαχρονικής κομψότητας.
- Emily Blunt: Επέλεξε couture κόκκινο φόρεμα του οίκου Schiaparelli με sheer λεπτομέρειες, μία από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες της βραδιάς.
- Kristen Stewart: Με μαύρη maxi δημιουργία Chanel και romantic lace στοιχεία, συνδύασε edgy και elegant αισθητική.
-
Kate Hudson: Pastel φόρεμα σε στιλ ’20s από τον Valentino, μια επιλογή που ξεχώρισε για τη vintage αύρα της.
- Emma Stone: Περπάτησε στο κόκκινο χαλί με ένα custom Louis Vuitton φόρεμα, minimal αλλά απόλυτα chic.
- Sydney Sweeney: Το Miu Miu embellished gown της ήταν από αυτά που μαγνητίζουν τα φλας.
- Cynthia Erivo: Couture cape dress Givenchy, με κρόσσια και dramatic silhouette — η πιο θεατρική εμφάνιση της βραδιάς.
- Jennifer Lopez: Από τις πιο glamorous παρουσίες, με Tamara Ralph Couture και κοσμήματα Chopard.
- Πηγή: REUTERS/Mario Anzuoni