Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η σεζόν των βραβείων άνοιξε επίσημα το βράδυ της Κυριακής στο Los Angeles, με τα Governors Awards 2025 να συγκεντρώνουν μερικά από τα πιο λαμπερά ονόματα του Hollywood.

Παρότι η βραδιά ήταν αφιερωμένη στους τιμώμενους Debbie Allen, Tom Cruise, Wynn Thomas και Dolly Parton, το κόκκινο χαλί εξελίχθηκε σε πραγματικό fashion event – τόσο εκθαμβωτικό, που θα μπορούσε να είναι προθάλαμος των Oscars.

Ας δούμε τις εμφανίσεις που ξεχώρισαν:

Jennifer Lawrence: Λευκή ντραπέ δημιουργία Dior — απλή, κομψή και απόλυτα αριστοκρατική.

Ariana Grande: Επέλεξε vintage Dior σε pastel χρώμα, με embellished μπούστο που έκλεψε τις εντυπώσεις.

Natalie Portman: Mini φόρεμα γεμάτο παγιέτες και floral μοτίβα — λαμπερό και νεανικό.

Dakota Johnson: Με μια εντυπωσιακή strapless δημιουργία Valentino, έδωσε μαθήματα διαχρονικής κομψότητας.

Emily Blunt: Επέλεξε couture κόκκινο φόρεμα του οίκου Schiaparelli με sheer λεπτομέρειες, μία από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες της βραδιάς.

Kristen Stewart: Με μαύρη maxi δημιουργία Chanel και romantic lace στοιχεία, συνδύασε edgy και elegant αισθητική.

Kate Hudson: Pastel φόρεμα σε στιλ ’20s από τον Valentino, μια επιλογή που ξεχώρισε για τη vintage αύρα της.

Emma Stone: Περπάτησε στο κόκκινο χαλί με ένα custom Louis Vuitton φόρεμα, minimal αλλά απόλυτα chic.

Sydney Sweeney: Το Miu Miu embellished gown της ήταν από αυτά που μαγνητίζουν τα φλας.

Cynthia Erivo: Couture cape dress Givenchy, με κρόσσια και dramatic silhouette — η πιο θεατρική εμφάνιση της βραδιάς.