Ο Γιώργος Σαμπάνης αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο που έχει παίξει η σύνθεση τραγουδιών στην πορεία του στη μουσική, τονίζοντας ότι χωρίς αυτήν, ίσως να μην είχε καταφέρει να εδραιωθεί ως καλλιτέχνης.

Όπως εξήγησε, η δημιουργία δικών του κομματιών αποτελεί βασικό στοιχείο της παρουσίας του στον χώρο.

Σε συνέντευξή του στο Daily Kous Kous, αποκάλυψε πως γράφει ο ίδιος τα τραγούδια του και ότι πολλοί καλλιτέχνες ενδιαφέρονται να τα ερμηνεύσουν.

«Αν δεν έγραφα, δεν θα μπορούσα να υπάρξω σε αυτό τον χώρο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως δεν δίνει προτεραιότητα στο οικονομικό κομμάτι, όταν πρόκειται για τη διάδοση της μουσικής του.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν τον επηρεάζει η επιτυχία άλλων τραγουδιστών, καθώς δεν θεωρεί ότι λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τη δική του πορεία.

Μάλιστα, δήλωσε ότι είναι ανοιχτός στο να παραχωρήσει τραγούδια του σε άλλους καλλιτέχνες, εφόσον θεωρεί ότι τους ταιριάζουν περισσότερο. Ανάμεσα σε αυτούς ανέφερε τον Αντώνη Ρέμο και τον Νίκο Οικονομόπουλο, με τον οποίο έχει ήδη συνεργαστεί επιτυχημένα σε αρκετά κομμάτια.

Ο Γιώργος Σαμπάνης δείχνει έτσι, πως βλέπει τη μουσική περισσότερο ως δημιουργική έκφραση, και λιγότερο ως ανταγωνιστικό πεδίο, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία και την εξέλιξη.



