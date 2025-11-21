Η Meghan Markle, Δούκισσα του Sussex, συνεχίζει να μυεί τους θαυμαστές και ακολούθους της όλο και περισσότερο στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Άλλοτε μέσα από μικρά βίντεο της εορταστικής προετοιμασίας και διακόσμησης κι άλλοτε, προωθώντας τα προϊόντα της για το γιορτινό τραπέζι.

Αυτή τη φορά, μοιράστηκε μια στιγμή μέσα από το σπίτι τους στο Montecito της Καλιφόρνια, όπου εκείνη και ο Πρίγκιπας Harry, μαζί με φίλους τους και τα παιδιά τους ετοιμάζονται να υποδεχτούν την πιο όμορφη γιορτή του χρόνου. Σε ένα σύντομο clip από το teaser της νέας σειράς του Netflix «With Love Meghan», που κάνει πρεμιέρα τις επόμενες μέρες και συγκεκριμένα στις 3/11, η Δούκισσα αποκαλύπτει το τρυφερό μήνυμα των παιδιών της προς τον Άγιο Βασίλη.

Δεν πρόκειται για ένα τυπικό γράμμα σε ένα κομμάτι χαρτί, αλλά όπως φαίνεται ένα χειρόγραφό τους που στόλισε μια λευκή κούπα. Τα παιδιά διάλεξαν με ένα πιο δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο για να ευχηθούν στον αγαπημένο τους Άγιο και να τον ενημερώσουν, ότι υπήρξαν καλά παιδιά τη χρονιά που πέρασε.

Όπως φαίνεται στο πλάνο, η κούπα με τα καλλιγραφικά γράμματα αναφέρει: «We have been good, Santa to travel safely» και από κάτω τα ονόματα του 5χρονου Archie και της 3χρονης Lilibet.

Το σύντομο clip κυκλοφόρησε μέσω της επίσημης σελίδας των κοινωνικών μέσων του Netflix αλλά και του προσωπικού λογαριασμού της στο Instagram και αποδεικνύει ότι η διάσημη ηθοποιός, δεν διστάζει συχνά να αποκαλύπτει κομμάτια της καθημερινής της ζωής με τα παιδιά, αλλά και στιγμές από το σπίτι τους.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η Meghan Markle μίλησε ως μαμά δύο παιδιών που απολαμβάνει μαζί τους τα Χριστούγεννα αναφέροντας: «Πάντα φροντίζουμε να κάνουμε κάτι διασκεδαστικό. Στην αρχή απλώς απολαμβάνεις την παρουσία τους, δεν καταλαβαίνουν ακόμα όσα συμβαίνουν”. Τώρα είναι σε μια ηλικία όμως που ανυπομονώ να δω μέσα από τη δική τους οπτική γωνία κάθε χρόνο πως βλέπουν κι εκείνα τις γιορτές».