Αντιδράσεις προκάλεσε η εμφάνιση της Sabrina Carpenter στα Βραβεία Grammy 2026, καθώς βρέθηκε στο επίκεντρο κριτικής από την Οργάνωση για τα Δικαιώματα των Ζώων, PETA.

Αφορμή στάθηκε η επιλογή της τραγουδίστριας να χρησιμοποιήσει ένα αληθινό πουλί ως μέρος του σκηνικού της εμφάνισής της.

Η Sabrina Carpenter ανέβηκε στη σκηνή της Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες το βράδυ της Κυριακής, παρουσιάζοντας το τραγούδι «Manchild» μέσα σε ένα θεατρικό σκηνικό εμπνευσμένο από αεροδρόμιο.

Κατά το φινάλε τoυ performance, κράτησε ένα αληθινό πουλί στα χέρια της, κοιτώντας προς το κοινό.

Η συγκεκριμένη επιλογή δεν πέρασε απαρατήρητη από την PETA, η οποία αντέδρασε άμεσα, μέσω ανακοίνωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εκπρόσωποι της Οργάνωσης εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, υποστηρίζοντας ότι τα ζώα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσο εντυπωσιασμού σε μεγάλες μουσικές διοργανώσεις.

Με έντονο ύφος, κάλεσαν τους καλλιτέχνες να αφήνουν τα ζώα εκτός σκηνής, ακόμη και σε εκδηλώσεις παγκόσμιας προβολής, όπως τα Grammy.