Η τραγουδίστρια του «The Subway», η οποία ήταν υποψήφια για Καλύτερη Pop Σόλο Ερμηνεία και Ηχογράφηση της Χρονιάς για το νέο της single, ανέβασε τον πήχη των εντυπωσιακών εμφανίσεων στη φετινή εκδήλωση.

Η Chappell Roan -κατά κόσμον Kayleigh Rose Amstutz- έκανε μία topless εμφάνιση στα 68α βραβεία Grammy κι όπως ήταν φυσικό δεν πέρασε απαρατήρητη!

Όπως θα δείτε και παρακάτω η 27χρονη τραγουδίστρια πραγματοποίησε μία topless εμφάνιση, φορώντας ένα διάφανο μπορντό φόρεμα Mugler, το οποίο συγκρατούνταν από δύο κρίκους που κρέμονταν από τις θηλές της, αφήνοντας ακάλυπτο το στήθος της.

Το ιδιαίτερα αποκαλυπτικό φόρεμα διέθετε, επίσης, εξαιρετικά χαμηλή πλάτη, αποκαλύπτοντας το τατουάζ “Princess” στο κάτω μέρος της μέσης της.

Σημειώνεται ότι λόγω του υφάσματος διαφαινόταν το εσώρουχό της.

Jamie Foxx tells Chappell Roan how much his kids love her while on the #Grammys red carpet pic.twitter.com/HH3qx0hnSg — The Hollywood Reporter (@THR) February 2, 2026

Μετά το πέρασμά της από το κόκκινο χαλί, η τραγουδίστρια άλλαξε εμφάνιση για να απονείμει το βραβείο Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη στην Olivia Dean.

Φωτογραφίες: Jordan Strauss/Invision/AP

