Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Grammy 2026, με τον Kendrick Lamar να ξεχωρίζει, καθώς διεκδικεί βραβεία σε εννέα κατηγορίες. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται η Lady Gaga και οι παραγωγοί Cirkut και Jack Antonoff με 7 υποψηφιότητες ο καθένας.

Με 6 υποψηφιότητες ακολουθούν οι Bad Bunny, Leon Thomas και Sabrina Carpenter, ενώ 5 υποψηφιότητες απέσπασαν οι Doechii, SZA, ο συνθέτης-παραγωγός Andrew Watt, ο Tyler, The Creator και το ντουέτο Clipse (Pusha T & Malice).

Η κατηγορία του Τραγουδιού της Χρονιάς υποδέχεται για πρώτη φορά ένα K-Pop τραγούδι, ενώ η Taylor Swift μένει εκτός για πρώτη φορά μετά το 2006, καθώς το νέο της άλμπουμ «The Life of a Showgirl» κυκλοφόρησε μετά την προθεσμία συμμετοχής.

Η 68η τελετή απονομής των Grammy θα πραγματοποιηθεί στο Los Angeles, 1η Φεβρουαρίου 2026.

Κύριες υποψηφιότητες ανά κατηγορία:

Κυκλοφορία της χρονιάς:

  • “DtMF” – Bad Bunny

  • “Manchild” – Sabrina Carpenter

  • “Anxiety” – Doechii

  • “WILDFLOWER” – Billie Eilish

  • “Abracadabra” – Lady Gaga

  • “luther” – Kendrick Lamar With SZA

  • “The Subway” – Chappell Roan

  • “APT.” – ROSÉ, Bruno Mars

Άλμπουμ της χρονιάς:

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny

  • SWAG — Justin Bieber

  • Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter

  • Let God Sort Em Out — Clipse

  • MAYHEM — Lady Gaga

  • GNX — Kendrick Lamar

  • MUTT — Leon Thomas

  • CHROMAKOPIA — Tyler, The Creator

Τραγούδι της χρονιάς:

  • “Abracadabra” – Lady Gaga

  • “Anxiety” – Doechii

  • “APT.” – ROSÉ, Bruno Mars

  • “DtMF” – Bad Bunny

  • “Golden [From “KPop Demon Hunters”]” – HUNTR/X

  • “luther” – Kendrick Lamar With SZA

  • “Manchild” – Sabrina Carpenter

  • “WILDFLOWER” – Billie Eilish

Καλύτερος/η νέος/α καλλιτέχνης:
Olivia Dean, KATSEYE, The Marias, Addison Rae, sombr, Leon Thomas, Alex Warren, Lola Young

Παραγωγός της χρονιάς (εκτός κλασικής):
Dan Auerbach, Cirkut, Dijon, Blake Mills, Sounwave

Τραγουδοποιός της χρονιάς (εκτός κλασικής):
Amy Allen, Edgar Barrera, Jessie Jo Dillon, Tobias Jesso Jr., Laura Veltz

Καλύτερη Pop Duo/Group Performance:
“Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande
“Golden [From “KPop Demon Hunters”]” – HUNTR/X
“Gabriela” – KATSEYE
“APT.” – ROSÉ, Bruno Mars
“30 For 30” – SZA With Kendrick Lamar

Καλύτερο Pop Vocal Άλμπουμ:
SWAG – Justin Bieber
Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
Something Beautiful – Miley Cyrus
MAYHEM – Lady Gaga
I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims

Καλύτερη Dance/Electronic Κυκλοφορία:
“Bluest Flame” – Selena Gomez & benny blanco
“Abracadabra” – Lady Gaga
“Midnight Sun” – Zara Larsson
“Just Keep Watching” – Tate McRae
“Illegal” – PinkPantheress

Καλύτερο Rock Τραγούδι:
“As Alive As You Need Me To Be” – Nine Inch Nails
“Caramel” – Sleep Token
“Glum” – Hayley Williams
“NEVER ENOUGH” – Turnstile
“Zombie” – YUNGBLUD

Καλύτερο Alternative Άλμπουμ:
SABLE, fABLE – Bon Iver
Songs Of A Lost World – The Cure
DON’T TAP THE GLASS – Tyler, The Creator
moisturizer – Wet Leg
Ego Death At A Bachelorette Party – Hayley Williams

Καλύτερο R&B Performance:
“YUKON” – Justin Bieber
“It Depends” – Chris Brown ft. Bryson Tiller
“Folded” – Kehlani
“MUTT (Live From NPR’s Tiny Desk)” – Leon Thomas
“Heart Of A Woman” – Summer Walker

Καλύτερο Rap Άλμπουμ:
Let God Sort Em Out – Clipse
GLORIOUS – GloRilla
God Does Like Ugly – JID
GNX – Kendrick Lamar
CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator

Καλύτερο Country Solo Performance:
“Nose On The Grindstone” – Tyler Childers
“Good News” – Shaboozey
“Bad As I Used To Be” – Chris Stapleton
“I Never Lie” – Zach Top
“Somewhere Over Laredo” – Lainey Wilson

Καλύτερο Americana Άλμπουμ:
BIG MONEY – Jon Batiste
Bloom – Larkin Poe
Last Leaf On The Tree – Willie Nelson
So Long Little Miss Sunshine – Molly Tuttle
Middle – Jesse Welles

Καλύτερο Latin Pop Άλμπουμ:
Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
BOGOTÁ (DELUXE) – Andrés Cepeda
Tropicoqueta – KAROL G
Cancionera – Natalia Lafourcade
¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz

Καλύτερο κινηματογραφικό score / soundtrack για Visual Media:
How To Train Your Dragon – John Powell
Severance: Season 2 – Theodore Shapiro
Sinners – Ludwig Göransson
Wicked – John Powell & Stephen Schwartz
The Wild Robot – Kris Bowers

Πηγή: The Hollywood Reporter

