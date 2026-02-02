Το κόκκινο χαλί των Grammy 2026 απέκτησε πολιτική χροιά όταν ο Justin και η Hailey Bieber εμφανίστηκαν φορώντας καρφίτσες με το μήνυμα «ICE OUT».

Η κοινή τους εμφάνιση σηματοδοτεί την πρώτη τους επίσημη red carpet παρουσία από τα Grammy του 2022 και έρχεται μετά από τέσσερα χρόνια αποχής του Καναδού pop star από την εκδήλωση.

Το ζευγάρι επέλεξε μονοχρωματικά, κομψά σύνολα σε μαύρο, με ασημένιες λεπτομέρειες, αφήνοντας όμως το πολιτικό μήνυμα να ξεχωρίζει.

Οι καρφίτσες, που υπογραμμίζουν την έντονη διαμαρτυρία κατά των πρακτικών της ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), αποτέλεσαν σημείο αναφοράς, ειδικά μετά τα πρόσφατα περιστατικά στη Μινεάπολη που προκάλεσαν λαϊκή οργή.

Μαζί τους, την ίδια επιλογή φορούσαν καλλιτέχνες όπως η Billie Eilish, ο Finneas, η Kehlani και η στιχουργός Amy Allen, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης.

Ο Justin Bieber ήταν υποψήφιος σε τέσσερις κατηγορίες, ανάμεσα στις οποίες και για Album of the Year, με το «Swag» να περιλαμβάνει τραγούδια όπως τα «Daisies», «Walking Away» και «Go Baby», τα οποία αντικατοπτρίζουν τη ζωή και τις εμπειρίες του μετά τον γάμο του με την Hailey Rhode.

Η βραδιά απέδειξε πως για μερικούς καλλιτέχνες, το στιλ και η μουσική μπορούν να γίνουν και ισχυρά εργαλεία κοινωνικού σχολίου.

Πηγή: vanityfair.com