Το κόκκινο χαλί των Grammy 2026 δεν είναι μόνο υπόθεση των γυναικών!

Οι άντρες superstars της μουσικής βιομηχανίας απέδειξαν πως το στιλ τους αξίζει κάθε βλέμμα.

Φέτος, η μεγαλύτερη βραδιά της μουσικής ήταν απρόβλεπτη ενδυματολογικά: από haute couture και θρυλικούς οίκους, μέχρι τολμηρά υλικά και απροσδόκητους συνδυασμούς, το red carpet μετατράπηκε σε ένα αυθεντικό fashion statement.

Κάποιοι τίμησαν την παράδοση, άλλοι την ανακάτεψαν εντελώς, ενώ όλοι άφησαν τη δική τους μοναδική σφραγίδα.

Ποιοι ξεχώρισαν όμως για τις στιλιστικές τους επιλογές φέτος; Εμείς συγκεντρώσαμε τους αγαπημένους μας:

Benson Boone

Επέλεξε sheer πουκάμισο και βελούδινο κουστούμι Giorgio Armani, ισορροπώντας ανάμεσα στο κλασικό και το avant-garde.

View this post on Instagram A post shared by Esquire (@esquire)

Pharrell Williams

Όπως πάντα μοναδικός, εμφανίστηκε με ροζ βελούδινο κουστούμι Louis Vuitton, αποδεικνύοντας πως το χρώμα και η λάμψη μπορούν να είναι αριστοτεχνικά κομψά.

View this post on Instagram A post shared by CBS (@cbstv)

Kendrick Lamar

Με κουστούμι Chanel εντυπωσιάσε στη χθεσινή βραδιά, με μια επιλογή που συνδύασε την street αισθητική με την haute couture.

View this post on Instagram A post shared by People Magazine (@people)

Justin Bieber

Eπέστρεψε δυναμικά με Balenciaga look και diamond κολιέ, ισορροπώντας ανάμεσα στην edgy κομψότητα και την προσωπική του σφραγίδα.

Bad Bunny

Eντυπωσιακά κομψός με Schiaparelli tuxedo, αποδεικνύοντας πως η λάμψη και η εκκεντρικότητα μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά.

Harry Styles

Από τις πιο cool εμφανίσεις της βραδιάς, με total Dior σύνολο, αφήνοντας όλους να υποκλιθούν μπροστά στο αξεπέραστο στιλ του.