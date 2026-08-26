Σπουδαίες προσωπικότητες του παγκόσμιου κλασικού μπαλέτου, όπως η Αλεξάνδρα Ιωσηφίδη, ο AkibAnvar, η Sofia Maimula, Maria Khorevaκαι πολλοί ακόμα αξιόλογοι χορευτές από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα, θα πρωταγωνιστήσουν στο Grand Ballet Gala, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου 2026, στο Nasioutzik Mansion.

Καταξιωμένοι χορευτές των ιστορικών Bolshoi Ballet και Mariinsky Ballet, με διεθνή παρουσία και σημαντική καλλιτεχνική διαδρομή, θα βρεθούν μαζί επί σκηνής σε μια μοναδική συνάντηση υψηλής τεχνικής, εκφραστικής δύναμης και απαράμιλλης αισθητικής.

Υπάρχουν παραστάσεις που εντυπωσιάζουν. Και υπάρχουν εκείνες που μετατρέπονται σε εμπειρίες ζωής. Το Grand Ballet Gala ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία.

Για μια μόνο βραδιά, η Ελλάδα θα υποδεχθεί μερικούς από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του παγκόσμιου κλασικού μπαλέτου, σε μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, η οποία συγκεντρώνει αστέρες διεθνώς αναγνωρισμένων οργανισμών και ανερχόμενα ταλέντα, προσφέροντας στο κοινό μια σπάνια καλλιτεχνική εμπειρία.

Σπουδαίοι σολίστ των Bolshoi Ballet και Mariinsky Ballet, μαζί με διακεκριμένους χορευτές του Εθνικού Μπαλέτου της Εσθονίας, θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας, με εμβληματικά pas de deux και αποσπάσματα από κορυφαία έργα του κλασικού ρεπερτορίου. Μέσα από τις ερμηνείες τους θα αναδειχθούν η δεξιοτεχνία, η εκφραστικότητα και η διαχρονική δύναμη της τέχνης του χορού.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχει η συμμετοχή μιας πλειάδας εξαιρετικά ταλαντούχων νέων Ελλήνων χορευτών, οι οποίοι θα εμφανιστούν δίπλα στους κορυφαίους αστέρες του διεθνούς μπαλέτου. Η παρουσία τους αναδεικνύει όχι μόνο το υψηλό επίπεδο της νέας γενιάς του ελληνικού χορού, αλλά και τη διαρκώς αυξανόμενη παρουσία των Ελλήνων καλλιτεχνών στις σημαντικότερες σκηνές του κόσμου.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια του Grand Ballet Gala υπογράφει η Nonna Tzioeva, η οποία, με βαθιά γνώση και πολυετή παρουσία στον χώρο του κλασικού χορού, σχεδίασε μια παραγωγή υψηλής αισθητικής. Μια παραγωγή που φέρνει στην Ελλάδα διακεκριμένους καλλιτέχνες από μερικές από τις σημαντικότερες σκηνές του κόσμου και δημιουργεί έναν μοναδικό διάλογο ανάμεσα στην παράδοση, την αριστεία και τη νέα γενιά.

Το Grand Ballet Gala φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν νέο διεθνή πολιτιστικό θεσμό, προβάλλοντας την Ελλάδα ως σημείο συνάντησης κορυφαίων δημιουργών και ερμηνευτών του χορού και προσφέροντας στο ελληνικό κοινό μια εμπειρία αντάξια των μεγαλύτερων θεάτρων του κόσμου.

Στις 2 Σεπτεμβρίου, το Nasioutzik Mansion θα μετατραπεί σε μια σκηνή παγκόσμιας εμβέλειας, όπου η τεχνική τελειότητα, η καλλιτεχνική έκφραση και η συγκίνηση θα συναντηθούν σε μια παράσταση που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη.

Μια βραδιά που φιλοδοξεί να γράψει τη δική της ιστορία στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας και να καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για το διεθνές μπαλέτο στην Ελλάδα.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας.