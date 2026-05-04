Το Grand Prix του Μαϊάμι δεν αποτελεί πλέον έναν απλό αγώνα ταχύτητας, αλλά το απόλυτο lifestyle ραντεβού της χρονιάς.
Η πόλη μεταμορφώνεται σε ένα λαμπερό σημείο όπου κορυφαία ονόματα από τη μουσική, το μόντελινγκ και τις επιχειρήσεις δίνουν το «παρών» σε exclusive parties και VIP lounges. Οι εμφανίσεις των celebrities στα paddocks συγκεντρώνουν τα βλέμματα όσο και οι προσπεράσεις των μονοθεσίων, με κάθε outfit να γίνεται αντικείμενο σχολιασμού από τους fashion insiders.
Είτε πρόκειται για τη δράση στην άσφαλτο είτε για τα κοσμικά after-parties, το Grand Prix του Μαϊάμι επιβεβαιώνει ότι η Formula 1 είναι πλέον ένας συνδυασμός υψηλής ταχύτητας και premium στυλ, δημιουργώντας τις πιο εμβληματικές στιγμές της σεζόν.
Οι celebrities έδωσαν το παρών:
Lewis Hamilton
Hailey Bieber – Alexandra Leclerc
Jimmy Fallon
Colin Farrell
Lionel Messi
Williams’ Carlos Sainz Jr. Rebecca Donaldson
Kimi Antonelli
Serena Williams
Φωτογραφίες: Instagram,REUTERS
