Το Grand Prix του Μαϊάμι δεν αποτελεί πλέον έναν απλό αγώνα ταχύτητας, αλλά το απόλυτο lifestyle ραντεβού της χρονιάς.

Η πόλη μεταμορφώνεται σε ένα λαμπερό σημείο όπου κορυφαία ονόματα από τη μουσική, το μόντελινγκ και τις επιχειρήσεις δίνουν το «παρών» σε exclusive parties και VIP lounges. Οι εμφανίσεις των celebrities στα paddocks συγκεντρώνουν τα βλέμματα όσο και οι προσπεράσεις των μονοθεσίων, με κάθε outfit να γίνεται αντικείμενο σχολιασμού από τους fashion insiders.

Είτε πρόκειται για τη δράση στην άσφαλτο είτε για τα κοσμικά after-parties, το Grand Prix του Μαϊάμι επιβεβαιώνει ότι η Formula 1 είναι πλέον ένας συνδυασμός υψηλής ταχύτητας και premium στυλ, δημιουργώντας τις πιο εμβληματικές στιγμές της σεζόν.

Οι celebrities έδωσαν το παρών:

Lewis Hamilton

Hailey Bieber – Alexandra Leclerc

Jimmy Fallon

Colin Farrell

Lionel Messi

Williams’ Carlos Sainz Jr. Rebecca Donaldson

Kimi Antonelli

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Serena Williams (@serenawilliams)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Serena Williams (@serenawilliams)

Serena Williams

Φωτογραφίες: Instagram,REUTERS

govastiletto.gr -Kim Kardashian – Lewis Hamilton: Οι παθιασμένες στιγμές μέσα στο νερό