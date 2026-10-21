Στα κακεντρεχή σχόλια που δέχτηκε με αφορμή τη σοβαρή περιπέτεια υγείας του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη, αναφέρθηκε η Τίνα Μεσσαροπούλου το πρωί της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου στον αέρα του “Happy Day”. Η δημοσιογράφος εξομολογήθηκε πως, παρά τη νοσηλεία και τον αγώνα αποκατάστασης του συζύγου της, δεν έλειψαν εκείνοι που αμφισβήτησαν δημόσια τη δοκιμασία της οικογένειάς της.

Αναφερόμενη στα μηνύματα που λάμβανε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με αφορμή την κοινή τους έξοδο στην Επίδαυρο, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Όλο το καλοκαίρι διάβαζα σχόλια που έλεγαν “ωραίο το θεατράκι στην Επίδαυρο με τον άντρα σου, άντε να το παίξετε και αλλού”».

«Γράψανε ότι ήτανε όλο αυτό ένα ψέμα»

Η ίδια εξήγησε ότι ορισμένοι αντιμετώπιζαν με δυσπιστία τη βελτίωση της κατάστασης του Γιώργου Μυλωνάκη, φτάνοντας στο σημείο να υποστηρίζουν ότι η περιπέτεια της υγείας του δεν ήταν αληθινή. Όπως περιέγραψε, αφορμή για αυτά τα σχόλια αποτελούσε το γεγονός ότι είχε καταφέρει να επιστρέψει στην καθημερινότητά του ύστερα από τη βαριά νοσηλεία του.

«Γράψανε ότι ήτανε όλο αυτό ένα ψέμα», είπε χαρακτηριστικά, μεταφέροντας όσα είχε διαβάσει.

Στη συζήτηση που ακολούθησε στο πλατό τέθηκε το ζήτημα της ευκολίας με την οποία διατυπώνονται δημόσια αμφισβητήσεις για την υγεία ενός ανθρώπου, ακόμη και όταν έχει προηγηθεί μια σοβαρή νοσηλεία. Η δημοσιογράφος επέμεινε ότι μετέφερε συγκεκριμένες αντιδράσεις τις οποίες είχε αντιμετωπίσει προσωπικά. «Εγώ μεταφέρω τα σχόλια», διευκρίνισε.

Η ρήξη ανευρύσματος

Η περιπέτεια του Γιώργου Μυλωνάκη ξεκίνησε στις 15 Απριλίου 2026, όταν κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στον Ευαγγελισμό, όπου διαπιστώθηκε ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος και νοσηλεύτηκε διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ακολούθησαν η επέμβαση και η πολυήμερη νοσηλεία, με την οικογένειά του να περιμένει την εξέλιξη της κατάστασής του. Στις 11 Μαΐου, έπειτα από 26 ημέρες στη ΜΕΘ, η βελτίωση της κλινικής του εικόνας επέτρεψε να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο: τη μεταφορά σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία.

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