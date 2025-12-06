Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και την Μαρία Κοκολάκη, με το βίντεο να προβάλλεται το Σάββατο 6/12.

Ο δημοφιλής παρουσιαστής αναφέρθηκε πρώτη φορά on camera στη συνάντησή του με τον Γιώργο Λιάγκα, ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχει κάτι προσωπικό μεταξύ τους.

Ο ίδιος είπε: «Συναντηθήκαμε με τον Γιώργο, πήγαμε να βγούμε έτσι να φάμε όλοι μαζί. Ο Νίκος Χριστοφόρου, ο Γιώργος Λεβέντης και ήρθαν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι έτσι από το κανάλι. Βγήκαμε, τα είπαμε. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι με τον Γιώργο. Είμαστε στο ίδιο κανάλι. Δεν υπάρχει κάτι επί προσωπικού. Οπότε, έτσι όπως είπαμε, πάμε για ένα φαγητό… Και πήγαμε, δεν πήγαμε; Και βγήκαμε, τα είπαμε, μια χαρά. Όλα καλά.

Ο Γιώργος ήταν ο πρώτος καλεσμένος του The 2Night Show και εννοείται ότι είναι πάντα σε μια κατάσταση να έρθει καλεσμένος. Το ζήτημα είναι ότι και εγώ και αυτός, για να βρεθούμε καλεσμένοι στις αντίστοιχες εκπομπές, πρέπει να είμαστε σε καλή φάση και ψυχολογική για να πούμε πολλά πράγματα. Γιατί στις δικές μας εκπομπές πρέπει να καθίσουμε να μιλήσουμε 45 ή 50 λεπτά όπως έχουν οι καλεσμένοι. Πιστεύω ότι θα έρθει η στιγμή που θα είναι έτοιμος. Έτσι κι αλλιώς, στα 10 χρόνια θα ήταν απίθανο να είναι ο πρώτος καλεσμένος… Θα έπρεπε να ανοίξει και τη χρονιά φέτος».

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ξεκαθάρισε αναφορικά με την τοποθέτηση που είχε κάνει σχετικά με τις infotainment εκπομπές:

«Ζήτησα συγνώμη γιατί ήταν πολύ άσχημη φράση που είπα, το «σιχαίνομαι». Δεν σιχαίνομαι. Προς Θεού, δεν μου δημιουργούν σιχάματα. Αλλά είναι μη κατανοητό για μένα. Η ιστορία να βλέπω μια δολοφονία και πάλι ξαναλέω infotainment έχει παράλληλες εξηγήσεις. Επειδή ξαναλέω, δεν είμαι ικανός, δεν είμαι δημοσιογράφος να τα αγγίξω όλα αυτά, οπότε δεν τ’ αγγίζω και καθόλου.

Όμως, μ’ αρέσουν οι εκπομπές που όταν κάνουν αυτό το ύφος, που είναι πιο σοβαρά τα θέματα που ασχολούνται. Όταν μπω στη διαδικασία να δω μια εκπομπή, γιατί θέλω να κάτσω να παρακολουθήσω όλη αυτή τη θεματολογία, θέλω να κάτσω εκεί να την παρακολουθήσω. Αλλά αυτό ξαναλέω είναι δική μου άποψη. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι τόσο πολύ σημαντική η δική μου άποψη».

