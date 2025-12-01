Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου προέβη σε νέες δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, απαντώντας στα σχόλια του Ανέστη Ευαγγελόπουλου. Ο τελευταίος είχε αναφερθεί στη λεγόμενη «γεροντολαγνεία» των τηλεοπτικών προσώπων, υποστηρίζοντας πως πολλοί celebrities επιδιώκουν επίμονα να βρεθούν καλεσμένοι σε εκπομπές υψηλού προφίλ, όπως αυτές του Νίκου Χατζηνικολάου και του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Δεν το γνωρίζω το παιδί, του εύχομαι καλή επιτυχία. Αν εγώ στα 52 μου θεωρούμαι γέρος, τότε είναι στενάχωρο αυτό. Έναν άνθρωπο στα 52 που τον λες γέρο, είναι λίγο άδικο για το 50. Εγώ εδώ τώρα δεν λέω γέρο ούτε άνθρωπο 70 χρονών. Είμαι υπέρ των προσπαθειών των vidacast, αλλά όσο είμαι στην τηλεόραση δεν τα στηρίζω», απάντησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Στη συνέχεια ο παρουσιαστής του ANT1 σχολίασε τις infotainment εκπομπές.

«Ήμουν πάντα κατά των infotainment, πάντα το σιχαινόμουν. Όλα αυτά δεν μου αρέσουν. Θέλω να ξέρω, αν θα δω μια εκπομπή που θα έχει να κάνει με δολοφονίες, με κάποια άσχημα πράγματα και μετά να λένε: Πάμε να δούμε τι έκανε ο Αρναούτογλου; Μου χαλάει τόσο πολύ τη διάθεση», ανέφερε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Ανέστης Ευαγγελόπουλος: «Υπάρχει γεροντολαγνεία»

Όπως είχε αναφέρει ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος σε ένα από τα τελευταία του βίντεο στο κανάλι του στο youtube: «Η αλήθεια είναι ότι από τότε που έχω ξεκινήσει το podcast, αυτό που έχω παρατηρήσει στην Ελλάδα είναι ότι – που το ήξερα πάντα βέβαια, αλλά το διαπίστωσα ακόμα πιο πολύ – είναι ότι υπάρχει μία, ας πούμε, γεροντολαγνεία».

«Όταν τους λες ας πούμε, έλα στο podcast, σου λένε, ναι, απλά, πρέπει πρώτα να βγω στην τηλεόραση, πρέπει πρώτα να πάω στον Αρναούτογλου, στον Χατζηνικολάου, στον οποιονδήποτε. Οπότε, όλο αυτό, ναι, εννοείται σε δυσκολεύει, γιατί λες, ρε φίλε, κάνω μία προσπάθεια. Γιατί να μην έρθουν να μιλήσουν και σε ένα καινούργιο κοινό, σε ένα πιο νέο κοινό, γιατί δεν είναι λίγο γενναιόδωροι», είχε αναφέρει ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος.

