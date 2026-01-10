Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έδωσε τη δική του απάντηση στις αναφορές του Γιώργου Λιάγκα. Ο δημοφιλής παρουσιαστής μίλησε σε δημοσιογράφο της εκπομπής Χαμογέλα και Πάλι, σχολιάζοντας την ατάκα που συζητήθηκε έντονα τις τελευταίες ημέρες: «Ο Γιώργος Παπαδάκης μού είπε “θέλω να είσαι ο διάδοχός μου”». Με ειλικρίνεια και το χαρακτηριστικό ύφος του, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ξεκαθάρισε τη θέση του, ρίχνοντας φως στο παρασκήνιο και βάζοντας τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούν.

Αρχικά, ο παρουσιαστής είπε για το χαμό του Γιώργου Παπαδάκη: «Είναι μια πολύ συγκινησιακή ημέρα, τώρα είμαι λίγο φορτισμένος. Ο Γιώργος (Παπαδάκης) θα παραμείνει μέσα στα σπίτια όλης της Ελλάδας. Είχα πάρα πολύ καιρό να νιώσω ότι οι άνθρωποι παρέμειναν αρκετές μέρες σε αυτό το γεγονός. Δηλαδή λέμε έφυγε ο τάδε ο κόσμος στεναχωριέται αλλά λίγο σα να το ξεχνάει. Εδώ τώρα έχουν περάσει κάποιες μέρες και δεν λέει να φύγει. Υπάρχει μια στεναχώρια σαν ο κόσμος να έχασε ένα φίλο του. Ένας άνθρωπος μετά από 35 χρόνια όταν τελειώνει (την παρουσία του στην τηλεόραση) θέλει χρόνο».

Όσον αφορά την αποκάλυψη του Γιώργου Λιάγκα, απάντησε χαρακτηριστικά: «Αντάξιος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε άνθρωπος βρεθεί σε μια θέση κι αποδείξει την αξία του. Ο Γιώργος (Λιάγκας) έχει αποδείξει την αξία του όλα αυτά τα χρόνια. Μπορεί να έχω κάποιες αντίθετες απόψεις στον τρόπο λειτουργίας της τηλεόρασης, στο πως λειτουργούμε, αλλά το σίγουρο είναι ένα, αν δεν υπάρχει ταλέντο δεν μπορείς να μείνεις τόσα χρόνια στην τηλεόραση κι ο Γιώργος υπάρχει τόσα χρόνια. Δεν έχω δει όμως τον Γιώργο Λιάγκα να κάνει μια τέτοια αμιγώς εκπομπή (σαν το Καλημέρα Ελλάδα), οπότε δεν ξέρω πως θα το έκανε».

