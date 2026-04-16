Ένα ιδιαίτερα διασκεδαστικό βίντεο μοιράστηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στα social media, έχοντας στο πλευρό του την Antigoni, η οποία θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη φετινή Eurovision με το τραγούδι «Jalla».

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε πως η τραγουδίστρια θα βρεθεί καλεσμένη στην εκπομπή The 2Night Show το βράδυ της Πέμπτης 16 Απριλίου, σε μια συνέντευξη που αναμένεται με ενδιαφέρον.

Με αφορμή την εμφάνισή της στο πλατό, η Antigoni ανέλαβε να μάθει στον Γρηγόρη Αρναούτογλου τη viral χορογραφία του «Jalla», δείχνοντάς του βήμα-βήμα τις κινήσεις.

Το αποτέλεσμα ήταν απολαυστικό, με τον παρουσιαστή να προσπαθεί να ακολουθήσει τον ρυθμό με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.

Ο ίδιος, με το γνώριμο χιούμορ του, κατάφερε να αποδώσει τη χορογραφία με ενθουσιασμό, χαρίζοντας άφθονο γέλιο, ενώ η τραγουδίστρια τον καθοδηγούσε καθ’ όλη τη διάρκεια. Το βίντεο συγκέντρωσε πλήθος σχολίων, με τους followers να τον αποθεώνουν για τη διάθεση και την ενέργειά του.

