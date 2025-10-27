Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε ανοιχτά στην εκπομπή Τετ α τετ με τον Τάσο Τρύφωνος για την προσωπική και επαγγελματική του πορεία, αλλά και για τη σχέση του με την Ελένη Μενεγάκη.

Ο γνωστός παρουσιαστής, απαντώντας στο αν θα ήθελε να φιλοξενήσει την παρουσιάστρια στην εκπομπή του, δήλωσε: «Υπήρχε μία αίσθηση συμπάθειας, γι’ αυτό την καλούσα τόσα χρόνια να έρθει στην εκπομπή. Αυτή τη στιγμή αν με ρωτήσεις, δεν με ενδιαφέρει πια καθόλου, αν θα έρθει καλεσμένη στην εκπομπή, ή όχι».

Ο Αρναούτογλου αναφέρθηκε και στις εποχές που οι δυο τους βρίσκονταν απέναντι τηλεοπτικά, λέγοντας: «Όταν μου πρότειναν να κάνω το πρωινό του MEGA, είπα “μα απέναντι είναι η Μενεγάκη, γυναίκα, σε ένα άκρως γυναικείο κοινό, τι θα κάνω εκεί;” Τελικά, την πρώτη χρονιά ήρθαμε ισοπαλία και τη δεύτερη την περάσαμε».

Υπενθυμίζεται πως στο παρελθόν ο παρουσιαστής είχε εκφράσει δημόσια τη στενοχώρια του για τη στάση της Ελένης Μενεγάκη: «Με έχει στενοχωρήσει τόσο πολύ η Ελένη, που δεν θα ήθελα να με ρωτήσεις. Είμαι βαθιά πληγωμένος από τη συμπεριφορά της. Δεν γίνεται να έχω πάει στις εκπομπές της επτά φορές και εκείνη μόνο μία στη δική μου».

Η Μενεγάκη τότε του είχε απαντήσει με χιούμορ μέσα από τη δική της εκπομπή: «Έλεος, σου έχει έρθει όλη η Ελλάδα, ρε Γρηγόρη! Εγώ είμαι το θέμα; Δεν μπορώ να το πιστέψω! Λέω παντού τα καλύτερα για σένα, και έχεις κολλήσει που δεν ήρθα καλεσμένη».

Η ειλικρίνεια και των δύο συνεχίζει να δείχνει τη δυναμική, αλλά και τη συναισθηματική φόρτιση μιας σχέσης που μετρά δεκαετίες στον χώρο της ελληνικής τηλεόρασης.

Govastiletto.gr – Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Πήγα σε ψυχίατρο και πήρα φάρμακα για να σταματήσω να επηρεάζομαι από τους γονείς μου»