Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου πραγματοποίησε, την Πέμπτη 8/10, τα εγκαίνια της δεύτερης προσωπικής του έκθεσης φωτογραφίας, παρουσία φίλων, συνεργατών και προσώπων από τον χώρο της τηλεόρασης, της μουσικής και της επιχειρηματικότητας.

Ο παρουσιαστής υποδέχτηκε τους καλεσμένους του στο TAF – The Art Foundation, στο κέντρο της Αθήνας, όπου παρουσίασε την έκθεση με τίτλο «FΩS», μέσα από την οποία μοιράζεται με το κοινό την αγάπη του για τη φωτογραφία.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρέθηκαν στα εγκαίνια ήταν η Φαίη Σκορδά, η Αναστασία Γιαμαλή, o Δημήτρης Μελισσανίδης, η Μαρίνα Σάττι, ο Κώστας Μαρτάκης.

Επίσης, στην έκθεση βρέθηκαν η Ήβη Αδάμου με τον σύζυγό της, Μιχάλη Κουινέλη, ενώ το «παρών» έδωσε και ο Απόστολος Γκλέτσος, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύντροφό του.

Από το πλευρό του Γρηγόρη Αρναούτογλου δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η σύντροφός του, Νάνσυ Αντωνίου.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους καλεσμένους του και να τους παρουσιάσει τις φωτογραφίες του, σε μια βραδιά αφιερωμένη σε μια διαφορετική πτυχή της δημιουργικότητάς του.

Η έκθεση «FΩS» θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου 2026, ενώ μέρος των εσόδων θα διατεθεί στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

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