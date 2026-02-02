Πίσω στο μικρόφωνο του Sfera 102,2 βρέθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, λίγες ημέρες μετά την απώλεια της μητέρας του, Κικής. Σε μια εκπομπή φορτισμένη συγκινησιακά, ο παρουσιαστής μίλησε για τις δύσκολες στιγμές και την ταλαιπωρία της μητέρας του, ενώ δέχθηκε τη ζεστή συμπαράσταση του καλού του φίλου, Αντώνη Ρέμου, σε μια ιδιαίτερη on-air επικοινωνία.

«Η ιστορία της μητέρας μου ήταν μια ιστορία που, από τη μία, θέλαμε πραγματικά να σταματήσει αυτός ο πόνος που βίωνε και η ταλαιπωρία. Από την άλλη όμως, όσο και να θέλεις να μην ταλαιπωρείται ο άνθρωπός σου, όταν φεύγει, είναι κάτι πάρα πολύ σκληρό, που δεν το ‘χα ζήσει ποτέ στη ζωή μου σε τόσο κοντινό πρόσωπο, εννοώ στον πατέρα μου ή στη μητέρα μου» είπε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Στη συνέχεια, στον διάλογο με τον Αντώνη Ρέμο, εξομολογήθηκε: «Πέρασα λίγο δύσκολα τις πρώτες ώρες. Δύο χρόνια ταλαιπωρείτο πάρα πολύ η μητέρα μου. Δηλαδή είναι στη φάση που λες κάποιες στιγμές: «Θεέ μου ας φύγει, να ηρεμήσει η ψυχή της». Αλλά όταν φεύγει και όταν έρχεται εκείνη η ώρα του τελευταίου αποχαιρετισμού, όσο και να έχεις παρακαλέσει, πονάει πολύ ο πόνος»

«Η ευχή και εμένα της μάνας μου είναι να φεύγουμε με τη σειρά. Να μη χαλάει η σειρά. Όταν αποχωρίζεσαι τους γονείς σου, είναι η στιγμή που ορφανεύεις πραγματικά. Και είναι μια στιγμή που είναι κομβική στη ζωή μας» απάντησε ο δημοφιλής τραγουδιστής και συνέχισε: «Εγώ την έχω τη δική μου στο νοσοκομείο. Σήμερα, πρώτα ο Θεός, θα τη βγάλω. Και εμένα ταλαιπωρείται πάρα πολύ».

Tο σχετικό απόσπασμα που προβλήθηκε στο Πρωινό ΑΝΤ1:

