Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σχολίασε τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026, εστιάζοντας κυρίως στο κλίμα που επικράτησε ανάμεσα στους συμμετέχοντες.

Μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day», ο παρουσιαστής τόνισε πως, παρά τον ανταγωνισμό, οι καλλιτέχνες έδειξαν ενότητα και στήριξη ο ένας προς τον άλλον.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, σε μια περίοδο που κυριαρχεί αρνητικότητα και εγωισμός, οι διαγωνιζόμενοι απέδειξαν ότι μπορούν να σταθούν με αγάπη και σεβασμό, ακόμα κι όταν δεν είναι οι νικητές.

Ευχήθηκε μάλιστα καλή επιτυχία στον Akyla, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βιέννη, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την πορεία του.

Η φετινή διοργάνωση, πέρα από το αποτέλεσμα, άφησε μια αίσθηση συλλογικότητας και θετικής ενέργειας, στοιχείο που, σύμφωνα με τον παρουσιαστή, είχε ιδιαίτερη σημασία.

