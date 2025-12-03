Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η σύντροφός του, Νάνσυ Αντωνίου, τοποθετήθηκαν σήμερα στη ραδιοφωνική εκπομπή του Sfera σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις για τον Νίκο Οικονομόπουλο και τις φήμες που έχουν κυκλοφορήσει για τη συμπεριφορά του.

Ο παρουσιαστής τόνισε: «Έχουμε ακούσει απίθανες ιστορίες για όλο τον κόσμο. Για μια κατηγορία τραγουδιστών. Απλά αυτά είναι επειδή είναι κατηγορίες πολύ σοβαρές. Εννοώ γι’ αυτό για την κακοποιητική συμπεριφορά, πρέπει να τα λες με χειρουργική ακρίβεια».

Η Νάνσυ Αντωνίου πρόσθεσε: «Ο Νίκος Οικονομόπουλος είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει ό,τι και να σχολιάσουν γι’ αυτόν. Εγώ θα μείνω σε αυτό. Και καλά κάνει. Αν κάποιος θέλει να πει κάτι, να βγει και να το πει. Τώρα να ακούσω κάποιον που έχει ακούσει φήμες και αυτές τις φήμες τις μεταφέρει δημόσια και εμείς το συζητάμε τώρα….Αισθάνομαι πολύ χαζή που το συζητάμε».

Ο Αρναούτογλου συνέχισε λέγοντας: «Όσο για τον Νίκο Οικονομόπουλο και εγώ θα σου έλεγα διάφορα που μπορεί να με έχουν στεναχωρήσει, προσωπικά πράγματα…για τον τρόπο που λειτουργεί, αλλά όχι για τέτοια σοβαρά θέματα. Για τον τρόπο λειτουργίας. Θέλω να πω ότι ακούω μερικά πράγματα που ξαναλέω, δεν έχουν να κάνουν καθόλου με τέτοια. Δεν έχει να κάνει με κακοποιητικές συμπεριφορές ή οτιδήποτε άλλο, ότι γενικά σαν χαρακτήρας, στο πώς συμπεριφέρεται και σε κάποιους πολύ κοντινούς του ανθρώπους».

Η Νάνσυ Αντωνίου πρόσθεσε: «Έχω ακούσει από άλλον άνθρωπο για τον Νίκο που ήταν πολύ κοντά του, ότι μπορεί να πάρει το αυτοκίνητο και να βγαίνει στο δρόμο και να βοηθάει ανθρώπους που ούτε έχει ξαναδεί στη ζωή του. Θέλω να πω ότι εσύ λες για τη μία πλευρά του χαρακτήρα. Από την άλλη πλευρά του χαρακτήρα, εγώ ξέρω πολύ καλά πράγματα. Γιατί να μην το πω και εγώ; Γιατί να λέμε μόνο το κακό; Θα πω και το καλό που ξέρω».

Το ζευγάρι τόνισε ότι η εικόνα ενός ανθρώπου δεν μπορεί να κρίνεται μόνο από αρνητικές φήμες, καθώς υπάρχουν πολλές πλευρές σε κάθε χαρακτήρα και είναι σημαντικό να αναδεικνύεται και η θετική πλευρά.

