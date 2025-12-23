Μια από τις πιο αναμενόμενες τηλεοπτικές συναντήσεις της σεζόν πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και ο Γιώργος Λιάγκας συναντήθηκαν στον “αέρα” του ΑΝΤ1, στο πλαίσιο του μεγάλου φιλανθρωπικού τηλεμαραθωνίου που παρουσιάζει ο πρώτος, προσφέροντας μια σπάνια κοινή τηλεοπτική στιγμή για καλό σκοπό.

«Καλώς τον Γιώργο», είπε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και υποδέχτηκε τον Γιώργο Λιάγκα αγκαλιάζοντάς τον και φιλώντας τον σταυρωτά. Ο Γιώργος Λιάγκας τότε, έκατσε στην καρέκλα και είπε στον παρουσιαστή: «Τι γίνεται; Κάνεις κανονικά το 2Night; Εγώ νόμιζα ότι έκανες τον Τηλεμαραθώνιο. Ήρθα, έβγαλα την υποχρέωση, τελείωσε, αυτό ήταν» είπε με χιουμοριστικό τρόπο.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου όπως, δεν το άφησε το σχόλιό του αναπάντητο, και αποκρίθηκε με τη σειρά του: «Άμα είναι να το κάνεις από υποχρέωση μην έρθεις καθόλου», «Όχι, πλάκα κάνω!», είπε γελώντας ο Γιώργος Λιάγκας.

Οι δύο παρουσιαστές αναφέρθηκαν στη εμπειρία τους στην τηλεόραση, με τον Γιώργο Λιάγκα να βρίσκεται στη θέση καλεσμένου. Ο παρουσιαστής της πρωινής ζώνης μίλησε για την προσωπική του ζωή και στη σχέση του με τη Μαρία Αντωνά.

«Είμαι πιο εξωστρεφής στα προσωπικά μου γιατί μεγαλώσανε τα παιδιά. Είναι σε μια ηλικία που μπορούν να αντιληφθούν ότι η μαμά και ο μπαμπάς μπορεί να έχουν μια άλλη σχέση στη ζωή τους. Όταν τα παιδιά το αντιληφθούν και δεν τους είναι δύσκολο αυτό το πράγμα, τότε κι εσύ μπορεί…

Δεν ήμουν ερημίτης, ούτε ήμουν χωμένος στο Άγιον Όρος. Προφανώς είχα κάποιες σχέσεις. Αλλά δεν τις δημοσιοποιούσα γιατί δεν ήθελα τα παιδιά μου να πάρουν κάποια πληροφορία γύρω γύρω χωρίς να τους έχω πει εγώ κάτι. Όταν κατάλαβα ότι είναι σε μία ηλικία που μπορούν αυτό το πράγμα να το αφουγκραστούν, να το καταλάβουν, να το αφομοιώσουν και να το πάρουν πάρα πάρα πολύ γλυκά στη ζωή τους, τότε… εγώ δεν κρύβομαι πια», παραδέχτηκε ο Γιώργος Λιάγκας για τη σχέση του με τη Μαρία Αντωνά.

«Αλήθεια είναι αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ γι’ αυτό που το λες, γιατί είστε πάντα πάρα πολύ προσεκτικοί – και εσύ και η Φαίη- και θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια», απάντησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Στη συνέχεια ο παρουσιαστής σχολίασε τις φωτογραφίες του Γιώργου Λιάγκα με τη Μαρία Αντωνά: «Φαίνεστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις σκηνές σας και σε αυτό σας δίνω συγχαρητήρια. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι πρέπει να σου ομολογήσω κάτι. Δεν είναι δυνατόν σε κάθε φωτογραφία που βγαίνεις και με τη Μαρία, η Μαρία να είναι κρεμασμένη από πάνω σου και να θέλει να σε φιλήσει, να σου κάνει μια αγκαλιά κι εσύ να έχεις έτσι…».

Ο Γιώργος Λιάγκας απάντησε πως όμοιες φωτογραφίες έχει και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με την σύντροφό του Νάνσυ Αντωνίου να… κρέμεται πάνω του.

govastiletto.gr -Γιώργος Λιάγκας: «Δεν πρέπει να στιγματίζουμε περιοχές» – Η κόντρα με την Σοφία Μουτίδου