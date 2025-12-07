Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και ο Γιώργος Λιάγκας κάθισαν πρόσφατα στο ίδιο τραπέζι, σε ένα δείπνο όπου βρέθηκαν επίσης ο Γενικός Διευθυντής Περιεχομένου του ΑΝΤ1, Νίκος Χριστοφόρου, και ο Διευθύνοντος Σύμβουλος, Γιώργος Λεβέντης.

Οι δύο παρουσιαστές, που το τελευταίο διάστημα βρίσκονταν σε «κόντρα» λόγω δηλώσεων «που έγιναν ή δεν έγιναν», φαίνεται ότι βρήκαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να αφήσουν πίσω τους ό,τι είχε ειπωθεί.

Ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε στην εκπομπή του, «Πρωινό», για τη συνάντησή τους, αποκαλύπτοντας ότι δεν πλήρωσε κάτι για το συγκεκριμένο τραπέζι. Χθες, Σάββατο 6/12, το εν λόγω θέμα σχολιάστηκε στο Εδώ TV, με τον Γρηγόρη Γκουντάρα να αποκαλύπτει ποιος πλήρωσε το λογαριασμό.

Πιο συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής αποκάλυψε ότι το πλούσιο δείπνο που «έφερε ειρήνη» ανάμεσα στους δύο παρουσιαστές το κάλυψε οικονομικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

