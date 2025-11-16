Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η σημερινή ημέρα είναι ξεχωριστή για τη Νάνσυ Αντωνίου, η οποία έχει τα γενέθλιά της και δέχτηκε ένα ιδιαίτερα τρυφερό δημόσιο μήνυμα από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο παρουσιαστής, που επιλέγει σπάνια να μοιραστεί προσωπικές στιγμές στα κοινωνικά δίκτυα, έκανε αυτή τη φορά μια εξαίρεση, δημοσιεύοντας μια κοινή φωτογραφία τους.

Στο στιγμιότυπο φαίνεται το ζευγάρι να ποζάρει χαμογελαστό και χαλαρό. Μαζί με τη φωτογραφία, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έγραψε στη λεζάντα: «Χρόνια σου πολλά Αγάπη μου … σε ευχαριστώ για το ταξίδι που κάνουμε …».

Τα γενέθλια της Νάνσυ Αντωνίου αποτέλεσαν μια όμορφη αφορμή για να επιβεβαιώσουμε για μια ακόμη φορά τη δυνατή σχέση και τη μεταξύ τους στήριξη.

Το ζευγάρι είναι πολλά χρόνια μαζί, και έχει καταφέρει να βρει την απόλυτη ισορροπία ανάμεσα σε επαγγελματική και προσωπική ζωή, αφού οι δυο τους, εκτός από σύντροφοι, είναι και συνεργάτες.

