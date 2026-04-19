Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ήταν καλεσμένος, το Σάββατο 18/4, στο «Moments» του ΑΝΤ1 με τη Ζέτα Μακρυπούλια, και χάρισε στους τηλεθεατές μια βραδιά γεμάτη δυνατές στιγμές και συγκινήσεις.

Στο πλατό εμφανίστηκαν πολλά πρόσωπα που στιγμάτισαν τη ζωή του παρουσιαστή του ΑΝΤ1.

Ανάμεσά τους η δημοσιογράφος και σύντροφος του Γρηγόρη Αρναούτογλου, Νάνσυ Αντωνίου η οποία δεν συνηθίζει τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις.

Η Νάνσυ Αντωνίου μιλώντας για τον αγαπημένο της, είπε: «Ως σύντροφος είναι προστατευτικός, είναι αγαπησιάρης, έχει τα πάνω του και τα κάτω του. Από το μηδέν φτάνει στο εκατό αλλά νομίζω ότι μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια επειδή και εγώ δεν είμαι ένα ήσυχο παιδάκι έχουμε μάθει να το διαχειριζόμαστε με έναν τρόπο. Δεν ότι μπερδεύονται οι ρόλοι (σ.σ. με την δουλειά) δεν νομίζω ότι μας επηρεάζει θα τσακωθούμε όπως τσακωνόμαστε. Εγωισμό κρατάει… κρατάει την τιμωρία της σιωπής κάνει αυτό αλλά μετά επανέρχεται πάρα πολύ γρήγορα».

Δείτε παρακάτω το σχετικό στιγμιότυπο:

govastiletto.gr – Γρηγόρης Αρναούτογλου: Χορεύει το «Jalla» με την Antigoni και γίνεται viral