Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου μέσα από την εκπομπή The 2night show του ΑΝΤ1 έκανε μια συγκινητική αναφορά στη μητέρα του που έφυγε από τη ζωή πριν δύο εβδομάδες.

Συγκεκριμένα, ο επιτυχημένος παρουσιαστής μίλησε με τρυφερά και σπαρακτικά λόγια για το χαμό της μητέρας του.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, φανερά συγκινημένος, είπε στο κοινό: «Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες για αυτό το βίντεο που έφτιαξαν για τη μητέρα μου. Η μητέρα μου έφυγε από τη ζωή πριν από κάποιες ημέρες, δεν ένιωθα καλά και θέλω να ευχαριστήσω τον ΑΝΤ1 που μου έδωσε το οκ να μην κάνουμε τη Δευτέρα και την Τρίτη εκπομπές. Πολλοί από σας τη γνωρίζετε και από την τηλεόραση, ελάχιστες φορές βγήκε αλλά ίσως οι παλαιότερες κυρίες τη θυμούνται από τα πρωινά να μαγειρεύει ή να λέει πράγματα για τη ζωή μας. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα τόσα μηνύματα.

Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα, αλλά είναι πάρα πολύ παράξενο από τη μία να παρακαλάς να φύγει από τη ζωή για να μην τυραννιέται, αλλά όταν αυτό συμβαίνει τότε καταλαβαίνεις τι είναι αυτή η απώλεια. Έγιναν όλα πάρα πολύ δύσκολα, ακόμα και μια διαφήμιση, μια ταινία, μια διαφήμιση που βλέπεις ένα παιδί να αγκαλιάζει τη μητέρα του. Οι ημέρες αυτές που με βλέπετε είναι οι πρώτες που τα ζω, αυτή είναι η νορμάλ πορεία» είπε ο παρουσιαστής.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έχει μιλήσει πολλές φορές για τους γονείς του με πολύ συγκινητικά λόγια. Μάλιστα, δεν έχει διστάσει να μιλήσει δημόσια και για τις δυσκολίες που πέρασαν στις σχέσεις τους, ειδικά με τον πατέρα του.

