Δύο μήνες μετά τον θάνατο της μητέρας του, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θέλησε να μοιραστεί ένα συγκινητικό στιγμιότυπο μαζί της, κρατώντας τρυφερά το χέρι της. Στην ανάρτησή του έγραψε απλά: «Μου λείπεις μαμά».

Μέσα από την εκπομπή του, The 2Night Show, είχε εκφράσει την πεποίθηση ότι όσοι αγαπάμε πραγματικά, δεν φεύγουν ποτέ από τη ζωή μας.

Όπως είχε πει για τη μητέρα του: «Ακόμα και τώρα που την έχασα πρόσφατα, νιώθω ότι είναι πάντα δίπλα μου, γιατί κάποια πρόσωπα δεν φεύγουν ποτέ από τη ζωή μας».

Ο παρουσιαστής είχε ανακοινώσει την απώλεια της μητέρας του στα μέσα Ιανουαρίου μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, προκαλώντας έντονη συγκίνηση στους διαδικτυακούς του φίλους.

