Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Μία ιδιαίτερη ανάρτηση έκανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, καθώς συναντήθηκε με την Μαρία Μπεκατώρου.

Οι δύο παρουσιαστές συναντήθηκαν μετά από πολλά χρόνια όταν παρουσίαζαν μαζί με τον Δημήτρη Σταρόβα την εκπομπή που άφησε το δικό της στίγμα στον Ant1, «Τα Καρντάσιανς». Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θέλησε να απαθανατίσει τη στιγμή που συναντήθηκε με τη Μαρία Μπεκατώρου και δημοσίευσε την κοινή τους φωτογραφία στο Instagram.

«Κορίτσι όνειρο… καρδιά υπέροχη… βρεθήκαμε μετά από πολλά χρόνια πάνω στη σκηνή (για μία εκδήλωση) και περάσαμε υπέροχα… φανταστική παρουσιάστρια… υπέροχος άνθρωπος…Μαρία είσαι πάντα στην καρδιά μου! (Μαρία εβάλα αυτή που είσαι με κλειστά τα μάτια γιατί στις αλλες ήμουν χάλια, τώρα θα μου πεις σ´αυτή είμαι καλός; Ας όψεται)».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Grigoris Arnaoutoglou (@grigorisarnaoutoglou.official)

govastiletto.gr -Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Πήγα σε ψυχίατρο και πήρα φάρμακα για να σταματήσω να επηρεάζομαι από τους γονείς μου»