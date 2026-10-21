Σε μια εξομολόγηση που προκάλεσε αίσθηση προχώρησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2026». Ο αγαπημένος παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός αναφέρθηκε με ειλικρίνεια και συναισθηματική φορτίσει στη βαθιά του πίστη στον Θεό, την εμπειρία του από την επίσκεψη στο Άγιον Όρος, αλλά και την απόφασή του να μιλήσει δημόσια για την ψυχοθεραπευτική οδό που ακολούθησε δίπλα σε ειδικό ψυχικής υγείας.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή Το Πρωινό του ΑΝΤ1, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ακούγεται να λέει αρχικά: «Και στο αυτοκίνητο τώρα να φεύγαμε και εκείνη την ώρα που οδηγείς μόνος σου εμφανίζεται ένας άγγελος και κάθεται επί πλέον. Τον βλέπετε, σας μιλάει, σας λέει ας πούμε το όνομά σας. Θα γίνετε καλά. Είμαι κοντά σου. Μη στενοχωριέσαι. Θέλω λίγο να προσέξεις δύο τρία πράγματα και είμαι κοντά σου. Τι πιστεύετε ότι θα σας συμβεί; Η πλειοψηφία δεν θα το πείτε πουθενά. Όταν θα το πείτε στους δικούς σας, θα σας κοιτάξουνε πράξη. Το κάνω υπερβολικό το παράδειγμα για να καταλάβετε ότι μπορεί να σας έχει συμβεί ήδη η παρουσία ενός αγγέλου» τόνισε.

Σε άλλο σημείο, εξομολογήθηκε: «Εσείς που πιστεύετε, γιατί εγώ σέβομαι πάρα πολύ και αυτούς που δεν πιστεύουν. Θέλω να σας πω ότι υπήρξα τόσο θρησκόληπτος που θα σας σοκάρω. Δεν έκανα σεξ ούτε Τετάρτη ούτε Παρασκευή. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι ο τάδε να σου λέει τι καλό που είσαι, τι καλός, τι καλός και εσύ μέσα σου να ξέρεις, να αγωνίζεσαι σε αυτό το πράγμα, να κερδίζεις το κακό που συμβαίνει μπροστά σου και μέσα στο μυαλό σου να προσπαθείς να το κερδίσεις. Και η δικιά μας η δουλειά, η δουλειά της τηλεόρασης και οι δουλειές γενικά που έχουν πάρα πολύ έκθεση στους ανθρώπους, είναι πάρα πολύ εύκολο να οδηγηθείς σε άσχημα μονοπάτια. Τώρα τελευταία καιρούς βλέπω στο διαδίκτυο παίζει αυτή η κουβέντα που δεν μπορώ, όταν έκανα μια έκθεση φωτογραφίας που με ρώτησε κάποιους κυρίους για την ιστορία και εξήγησα ότι εγώ ήμουνα, πήγα σε ψυχίατρο πολλά χρόνια, έξι χρόνια σε ψυχίατρο, πήρα ψυχοφάρμακα και τους έκανα μεγάλη εντύπωση όταν μίλησα καθαρά για τα ψυχοφάρμακα, να πήρα, ότι πήγα στον ψυχίατρο, γιατί υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που ακόμα έχει ταμπού σε αυτή την ιστορία» ακούγεται να λέει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

govastiletto.gr -Γρηγόρης Αρναούτογλου: Εφοπλιστές, τραγουδιστές και celebrities στην έκθεση φωτογραφίας του