Την έντονη δυσαρέσκειά του για το θέαμα της στρατιωτικής παρέλασης στο Σύνταγμα εξέφρασε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Μιλώντας ζωντανά στην εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω», ο γνωστός παρουσιαστής μοιράστηκε το παράπονό του για την εικόνα που παρουσίασε ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου, θεωρώντας πως δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες μιας τέτοιας ημέρας.

Ο γνωστός παρουσιαστής στάθηκε στη διαγράμμιση των δρόμων, η οποία όπως ανέφερε είχε ξεθωριάσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, δημιουργώντας μια εικόνα που, κατά τη γνώμη του, δεν τιμά τη χώρα, ειδικά σε μια τόσο σημαντική ημέρα που προβάλλεται διεθνώς.

Θυμίζουμε ότι είχε ήδη εκφράσει τη δυσαρέσκειά του μέσα από story στα social media, γράφοντας: «Και φέτος τα ίδια. Βλέπει όλος ο πλανήτης και ένας δεν έβαψε τις γραμμές. Τι να πω, δεν έχω λόγια πια».

Τι είπε ο παρουσιαστής στην «Κοινωνία Άνω Κάτω»

Μιλώντας στον αέρα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εξήγησε πως το θέμα δεν είναι καινούργιο: «Είναι η δεύτερη φορά, έγινε και πέρυσι. Επειδή το έκανα λίγο μεγάλο θέμα στο ραδιόφωνο, νόμιζα ότι φέτος θα τα έβαφαν και δεν έγινε». Παράλληλα, αναγνώρισε την προσπάθεια όσων συμμετείχαν: «Κατ’ αρχάς να δώσω συγχαρητήρια στους ανθρώπους που συμμετείχαν στην παρέλαση, για άλλη μια φορά ένιωσα τόση περηφάνια».

Ωστόσο, δεν έκρυψε την ενόχλησή του για την εικόνα που άφησαν τέτοιες λεπτομέρειες: «Η παρέλαση ήταν άψογη, αλλά σε πολλά σημεία ήταν έτσι. Δεν είναι δυνατόν όταν περιμένεις μια τέτοια παρέλαση να μην βάφεις τις γραμμές σου».

Και συνέχισε, δίνοντας έμφαση στο ζήτημα του σεβασμού: «Δεν είναι η διαγράμμιση, είναι το ελληνικό φιλότιμο και ο σεβασμός. Ήταν μεγάλη γιορτή για τη θρησκεία μας και για αυτούς τους ανθρώπους και δεν βγήκε ένας να πει ότι θα βάψει το δρόμο, από σεβασμό».

Μάλιστα, σύγκρινε την εικόνα με το εξωτερικό: «Θα πει κάποιος λεπτομέρεια, αλλά αυτές οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Πάλι μια τσαπατσουλιά…».

Κλείνοντας, ο παρουσιαστής στάθηκε στη διεθνή προβολή της ημέρας: «Είναι δεύτερη χρονιά, θα σε δουν όλοι στον πλανήτη, εχθροί και φίλοι… Όταν κάνεις κάτι τόσο ωραίο και έχεις ανθρώπους να δίνουν την ψυχή τους, γιατί εσύ που είσαι υπεύθυνος, δεν είσαι άψογος;».

