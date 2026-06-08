Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», και αναφέρθηκε στο πρόσφατο ζήτημα υγείας που αντιμετώπισε, τον πόνο που αισθάνθηκε αλλά και την ψυχραιμία με την οποία το αντιμετώπισε.

Αρχικά, ο δημοφιλής παρουσιαστής δήλωσε: «Αν ανησύχησε κάποιος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, αν μέσα σε όλα αυτά που περνά ο κόσμος, ανησύχησαν κιόλας. Δόξα τω Θεώ, μου έστειλε πολλά μηνύματα ο κόσμος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν από αυτά τα ξαφνικά Κολικός νεφρού. Το έχει περάσει πάρα πολύς κόσμος, έχει πάρα πολύ πόνο, είναι αδιανόητος ο πόνος. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δεν πιάνει τίποτα».

Επιπλέον, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τόνισε: «Τέλος καλό όλα καλά. Βγήκε η πέτρα και όλα πήγαν καλά. Δεν φοβήθηκα, δεν είμαι τόσο φοβητσιάρης. Τη στιγμή που άρχισα να πονώ πήρα τον γιατρό μου και κατάλαβε αμέσως ότι υπήρχε κάποιο τέτοιο πρόβλημα, γιατί του εξήγησα που πονάω. Το θέμα του φόβου και του πόνου είναι μια άλλη συζήτηση. Πολλές φορές όταν συζητάμε τέτοια πράγματα στην τηλεόραση, επειδή τα συζητάμε πολύ γρήγορα και στο πόδι κάποιοι δεν καταλαβαίνουν και βρίσκουν κάτι να σχολιάσουν. Όλα αυτά συμβαίνουν, μεγαλώνουμε, έτσι είναι τα πράγματα και θα συμβούν. Έχω και ένα θέμα με τη χολή».