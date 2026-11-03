Μια σημαντική στιγμή για την οικογένειά τους έζησαν τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Κατερίνα Κόκλα.

Ο γιος τους, Αναστάσης, συμπλήρωσε 13 χρόνια ζωής και γιόρτασε την ξεχωριστή ημέρα με ένα πάρτι γενεθλίων.

Οι φωτογραφίες από τη γιορτή έδωσαν την ευκαιρία στους διαδικτυακούς φίλους της οικογένειας να δουν πόσο έχει μεγαλώσει ο Αναστάσης.

Δεν έλειψαν, μάλιστα, τα σχόλια για τα χαρακτηριστικά του, καθώς η ομοιότητά του με τον πατέρα του γίνεται ολοένα και πιο έντονη.

Η τρυφερή αφιέρωση της μητέρας του

Η Κατερίνα Κόκλα φρόντισε για την οργάνωση της γιορτής και δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στιγμιότυπα από τα γενέθλια του γιου της.

Μαζί με τις φωτογραφίες, μοιράστηκε και ένα σύντομο, αλλά γεμάτο συναίσθημα μήνυμα για τον Αναστάση, γράφοντας: «Η ζωή μου όλη. Happy birthday».

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