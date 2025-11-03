Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι γνωστό ότι λατρεύει τον γιο του.

Η Κατερίνα Κόκλα, η πρώην σύντροφος του παρουσιαστή και μητέρα του Αναστάση, μοιράστηκε στα social media μια τρυφερή φωτογραφία με τον εορτάζοντα και την εντυπωσιακή τούρτα του, συνοδεύοντάς την με τη λεζάντα «Μια ζωή μαζί».

Το χαμόγελο του μικρού έκλεψε τις καρδιές των διαδικτυακών φίλων, που έσπευσαν να στείλουν ευχές και σχόλια αγάπης.

Η τούρτα γενεθλίων, σχεδόν υπερπαραγωγή, έγινε το κεντρικό στοιχείο της φωτογραφίας, ενώ η ατμόσφαιρα στο σπίτι ήταν γεμάτη χαρά και οικογενειακή θαλπωρή.

Μια στιγμή γεμάτη αγάπη και γλυκές αναμνήσεις για τον Αναστάση και τους γονείς του.

View this post on Instagram A post shared by Katerina Kokla😻 (@katerinakokla)

Govastiletto.gr – Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η σπάνια αναφορά στην πρώην σύντροφό του – «Κάναμε τον Αναστάση και χωρίσαμε γρήγορα»