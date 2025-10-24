Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου βρέθηκε καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού και μίλησε ανοιχτά για τη βαθιά επίδραση που είχαν οι γονείς του στη ζωή του, αποκαλύπτοντας ότι χρειάστηκε τη βοήθεια ειδικού για να μπορέσει να αποδεσμευτεί συναισθηματικά από εκείνους.

Όπως εξομολογήθηκε, μέσα από συνεδρίες με ψυχίατρο και φαρμακευτική αγωγή κατάφερε να «κόψει τον ομφάλιο λώρο» και να αποκτήσει τη δική του ανεξαρτησία.

«Για πολλά χρόνια ζούσα με την ανάγκη να κάνω τους γονείς μου περήφανους. Η μητέρα μου είχε τέτοια δύναμη πάνω μου που με ένα νεύμα της μπορούσε να επηρεάσει ακόμα και τη σχέση μου, να με κάνει να χωρίσω. Όταν πήγα στον ψυχίατρο και ξεκίνησα φάρμακα, ο στόχος ήταν να σταματήσω να τους αφήνω να καθορίζουν τις αποφάσεις μου. Εκεί τελείωσε αυτό το κεφάλαιο», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, περιέγραψε ένα από τα πιο δυνατά στιγμιότυπα της θεραπείας του: «Ο ψυχίατρος μου ζήτησε να φανταστώ τη μητέρα μου στο πρόσωπό του και να της μιλήσω σαν να ήταν εκεί. Κάποια στιγμή άρχισα να της λέω: “Γιατί, ρε μάνα, γιατί μου το έκανες αυτό;”. Ήταν ένα πολύ έντονο και συγκινητικό σημείο. Το ίδιο έγινε και με τον πατέρα μου».

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο παρουσιαστής βρήκε τη δύναμη να βάλει όρια και να σταθεί στα δικά του πόδια.

«Όταν τελείωσαν οι συνεδρίες, πήρα τους γονείς μου τηλέφωνο, τους είδα και τους μίλησα ανοιχτά. Κατάλαβαν ότι πια δεν μπορούν να με επηρεάζουν. Τους ευχαριστώ όμως για όλα τα καλά που μου έδωσαν», κατέληξε συγκινημένος.

Για παραπλήσιο θέμα: govastiletto.gr