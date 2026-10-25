Το ενδεχόμενο να απομακρυνθεί κάποια στιγμή από την τηλεόραση εξετάζει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή του στη Φαίη Σκορδά.

Ο παρουσιαστής μίλησε για τη σχέση του με τη δουλειά του, εξηγώντας πως, παρότι εξακολουθεί να αντλεί χαρά από αυτή, υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες αναρωτιέται για το επόμενο επαγγελματικό του βήμα.

«Περνάει από το μυαλό μου να φύγω σε δύο-τρία χρόνια»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου παραδέχτηκε ότι κατά καιρούς σκέφτεται το ενδεχόμενο να ολοκληρώσει την τηλεοπτική του πορεία μέσα στα επόμενα χρόνια.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως προς το παρόν εξακολουθεί να απολαμβάνει αυτό που κάνει.

Όπως ανέφερε, προσπαθεί να καταλάβει τι είναι εκείνο που τον γεμίζει, ενώ περιέγραψε με ενθουσιασμό την αφοσίωση που δείχνει στην εκπομπή «The 2Night Show». Μάλιστα, αποκάλυψε ότι περνά καθημερινά πολλές ώρες στο στούντιο και συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία προετοιμασίας του τελικού αποτελέσματος.

Το σημάδι που θα τον κάνει να αποχωρήσει

Για τον παρουσιαστή, η απόφαση να εγκαταλείψει την τηλεόραση θα έρθει όταν αντιληφθεί ότι δεν προσφέρει πλέον στη δουλειά του με την ίδια διάθεση και αφοσίωση.

«Αν αρχίσω να νιώθω ότι το αφήνω, τότε θα αφήσω την τηλεόραση», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως δεν θέλει να συνεχίσει απλώς από συνήθεια. Μέχρι τότε, παραμένει ενεργός στην καθημερινή τηλεοπτική του δραστηριότητα, την οποία, όπως τόνισε, εξακολουθεί να κάνει με αγάπη.

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