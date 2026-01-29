Δύσκολες στιγμές βιώνει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, καθώς την Τετάρτη 28/1, έφυγε από τη ζωή η μητέρα του, Κική Αρναούτογλου. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή και στη συνέχεια με μια ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram.

Ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από το Πρωινό του ΑΝΤ1, έστειλε τα συλλυπητήριά του, ενώ αποκάλυψε και λεπτομέρειες για την κηδεία.

Όπως γνωστοποίησε, θα πραγματοποιηθεί στην Χαλκιδική, αύριο Παρασκευή 29/1.

«Τι πράγμα είναι με αυτόν τον Γενάρη, τι μούντζα έχει φάει αυτή η χώρα. Χθες το βράδυ έχασε τη μητέρα του ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, για αυτό και σήμερα δεν πήγε στο ραδιόφωνο, πήγε η σύντροφός του. Μαθαίνω ότι σε λίγη ώρα θα αναχωρήσουν για τη Θεσσαλονίκη. Αύριο θα γίνει η κηδεία της στη Χαλκιδική», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Ταλαιπωρήθηκε τα δύο τελευταία χρόνια. Είχε μια βαριά ασθένεια, οι δικοί της ήταν πάντα στο πλευρό της. Αυτή η απώλεια σημαδεύει τον Γρηγόρη, τον Σάκη τον αδελφό του και όλη την οικογένεια», ανέφερε ο Τάσος Τεργιάκης.