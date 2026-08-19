Εννέα χρόνια έχουν περάσει από τον θάνατο της Ζωής Λάσκαρη και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θέλησε να τη θυμηθεί μέσα από μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση στα social media.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναδημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram το αφιερωματικό βίντεο της Finos Film για τη ζωή και την πορεία της ηθοποιού και στη συνέχεια μοιράστηκε τις δικές του αναμνήσεις.

Όπως αποκάλυψε, η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε μια όμορφη φιλία. Μάλιστα, θυμήθηκε την πρώτη φορά που βγήκαν για φαγητό, όταν την είχε πάει σε ένα από τα αγαπημένα του στέκια στην Πεντέλη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον χαρακτήρα της Ζωής Λάσκαρη, την οποία περιέγραψε ως έναν άνθρωπο χωρίς κόμπλεξ, γεμάτο ενέργεια και αγάπη για τη ζωή.

Ανάμεσα στις αναμνήσεις που κρατά από εκείνη ξεχωρίζουν και τα τηλεφωνήματά τους. Όπως έγραψε, η ηθοποιός συνήθιζε να του μιλά ανοιχτά και να του εκφράζει τη γνώμη της για προσωπικά του ζητήματα, κάτι που ο ίδιος φαίνεται πως εκτιμούσε ιδιαίτερα.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τίμησε τη μνήμη μιας γυναίκας που, όπως φαίνεται από τα λόγια του, άφησε έντονο αποτύπωμα στη ζωή του και την οποία εξακολουθεί να θυμάται με ιδιαίτερη αγάπη

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Grigoris Arnaoutoglou (@grigorisarnaoutoglou.official)

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