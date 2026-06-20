Στην πρόσφατη τηλεοπτική αντιπαράθεσή του με τον Γιώργο Λιάγκα αναφέρθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, σχολιάζοντας τη συνέχεια που δόθηκε στο θέμα μετά την τηλεφωνική τους συνομιλία.

Ο παρουσιαστής υποστήριξε ότι η συζήτηση είχε ολοκληρωθεί στον αέρα και πως δεν θεωρεί σωστό να επανέρχεται κάποιος στο ίδιο θέμα όταν ο συνομιλητής του δεν βρίσκεται πλέον παρών για να απαντήσει.

Όπως είπε, ο ίδιος είχε επικοινωνήσει με την εκπομπή και συμμετείχε σε έναν ανοιχτό διάλογο, όπου και οι δύο πλευρές εξέφρασαν τις απόψεις τους.

Για τον λόγο αυτό χαρακτήρισε άστοχη την επίκληση της «φιλοξενίας» από τον Γιώργο Λιάγκα, επισημαίνοντας ότι δεν επρόκειτο για συνέντευξη, αλλά για συζήτηση μεταξύ δύο επαγγελματιών του χώρου.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ξεκαθάρισε πως προσωπικά αποφεύγει να συνεχίζει δημόσια μια αντιπαράθεση όταν αυτή έχει ήδη κλείσει.

Θυμίζουμε ότι οι δύο παρουσιαστές είχαν έρθει σε έντονη αντιπαράθεση on air, έπειτα από τηλεφωνική παρέμβαση του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «Πρωινό», με αφορμή τον ρόλο της ψυχαγωγίας στις πρωινές εκπομπές αλλά και το κατά πόσο το YouTube επηρεάζει πλέον την τηλεόραση.

Την επόμενη ημέρα, ο Γιώργος Λιάγκας επανήλθε μέσα από την εκπομπή του, σημειώνοντας μεταξύ άλλων:

«Όταν φιλοξενείς έναν άνθρωπο, οφείλεις να είσαι ευγενικός. Χθες φιλοξένησα τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και κατανοώ απόλυτα τη θέση του. Τη σέβομαι. Αυτή την τηλεόραση που μπορεί να κάνει, αυτή κάνει και την κάνει εξαιρετικά, ίσως καλύτερα από τον καθένα μας στην ψυχαγωγία.

Όμως, όπως εκείνον τον “μαυρίζει” ένα θέμα και δεν μπορεί μετά να πάει σε ένα χαρούμενο γεγονός, έτσι κι εμένα θα με “μαύριζε” αν δημοσιογραφικά ξεκινούσα από έναν γάμο και όχι από μια γυναικοκτονία. Για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα».

Govastiletto.gr – Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου – Τι συνέβη;