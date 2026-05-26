Η απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα επηρέασε βαθιά το κλίμα στο χθεσινοβραδινό The 2Night Show. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εμφανώς παγωμένος από τα δυσάρεστα νέα, έκανε ειδική αναφορά στην πρόωρη απώλεια της 56χρονης γυμνάστριας και παρουσιάστριας.

«Θέλω να σας πω ότι είμαι λίγο μουδιασμένος γιατί το νέο αυτό που ήρθε από το πρωί και έχει να κάνει με τη Γωγώ Μαστροκώστα, έχει σφίξει το στομάχι μας. Μπορεί να μην ήμασταν κολλητοί, αλλά, έχει έρθει εδώ, είναι μια συνέντευξη που παίζει έτσι πάρα πολύ σε όλα τα κανάλια από το πρωί. Και επειδή μας στείλατε και πάρα πολλά μηνύματα, αποφασίσαμε στην αυριανή εκπομπή να παίξουμε ένα μεγαλύτερο απόσπασμα. Η Γωγώ για μένα, αλλά και για πάρα πολύ κόσμο σηματοδοτούσε μια εποχή χαράς, κεφιού και μιας ελπίδας.

Ήταν ένα κορίτσι που πραγματικά έδινε ένα πάρα πολύ ωραίο σύνθημα μιας όμορφης εποχής. Και… οκ, όλο αυτό που συνέβη είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Να πω καλό ταξίδι Γωγώ, μέσα απ’ την καρδιά μου και απ’ όλους εδώ πέρα τους συνεργάτες. Και επίσης, συλλυπητήρια στο σύζυγο, στην κόρη, στους αγαπημένους. Θα σε θυμόμαστε. Και όταν αυτή η εκπομπή λέει κάτι, να ξέρετε – αλλά πιστεύω και πάρα πολύς κόσμος που σε γνώρισε – θα σε θυμόμαστε γι’ αυτή σου την καλή σου την καρδιά και αυτό το υπέροχο χαμόγελο που έχεις. Ξαναλέω ότι αύριο θα παίξουμε ένα απόσπασμα μεγαλύτερο από αυτό που είδατε στο διαδίκτυο. Αφού μας το ζητήσατε με τόσα πολλά μηνύματα, θα το κάνουμε στην αυριανή εκπομπή» ανέφερε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

govastiletto.gr -Ξέσπασε σε αναφιλητά ο Χάρης Σιανίδης για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα: «Ζήσαμε τα πάντα μαζί»