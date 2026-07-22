O Γρηγόρης Αρναούτογλου, λίγους μήνες μετά την απώλεια της μητέρας του, έκανε μία από τις συγκινητικές εξομολογήσεις.

Βλέποντας ξανά ένα βίντεο από την εκπομπή «Moments» που δημοσίευσε η Foss Production, γύρισε νοερά πίσω σε μια περίοδο γεμάτη έντονα συναισθήματα, όταν προσπαθούσε να διαχειριστεί την απώλεια της μητέρας του.

«Ανέβασε η @foss.productions πριν λίγες ώρες αυτό το βιντεάκι απο την εκπομπή moments…Και θυμήθηκα πόσο ωραία περάσαμε αν και ήταν μία δύσκολη εποχή για μένα λόγω της Μητέρας μου, όμως η υπέροχη Ζέτα και η υπέροχη ομάδα της εκπομπής αλλά και η @foss.productions πού είναι μια καταπληκτική εταιρεία δημιούργησε κάτι που θα θυμάμαι μια ζωή…

Και να και ο Αντώνης, ο Αντώνης μας ο Αντώνης σας, ο φίλος μιας ζωής, χωρίς πολλά λόγια και τυμπανοκρουσίες, πάντα δίπλα στα καλά και στα άσχημα…».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Grigoris Arnaoutoglou (@grigorisarnaoutoglou.official)

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