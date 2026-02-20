Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» παραχώρησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, απαντώντας σε ερωτήσεις που αφορούν τόσο την τηλεοπτική επικαιρότητα, όσο και προσωπικά ζητήματα.

Ο γνωστός παρουσιαστής μίλησε ανοιχτά για τα σχόλια που δέχεται κατά καιρούς για τα κιλά του, αποκαλύπτοντας πως δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν γίνει τέτοιες αναφορές ακόμη και μπροστά του.

Με ειλικρίνεια παραδέχθηκε ότι το θέμα του body shaming είναι υπαρκτό και αφορά πολλούς ανθρώπους της δημόσιας ζωής, τονίζοντας εμμέσως πως χρειάζεται περισσότερος σεβασμός.

Παράλληλα, κλήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό με τη Ζήνα Κουτσελίνη και το τραγούδι «Ψαράκι», που συζητήθηκε έντονα. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να εστιάσει στη συνολική πορεία της δημοσιογράφου.

«Ήταν μία στιγμή της Ζήνας. Ας μείνουμε στα πολύ ωραία θέματα που κάνει και αναδεικνύει. Έχει βοηθήσει πολύ κόσμο, δεν μπορούμε να μένουμε σε ένα “ψαράκι”. Ας μείνουμε στην ουσία των πραγμάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με τη στάση του, ο παρουσιαστής έστειλε μήνυμα υπέρ της ουσίας και κατά της υπερβολικής κριτικής, επισημαίνοντας ότι η τηλεόραση χρειάζεται ψυχραιμία και όχι εστίαση σε επιφανειακά ζητήματα.

