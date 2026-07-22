Ο Γρηγόρης Γκουντάρας αποχαιρετά την εταιρία του Νίκου Κοκλώνη, Barkingwell Media, μετά από 5 χρόνια συνεργασίας.

Ο δημοσιογράφος ολοκληρώνει τον κύκλο του και, όπως έχει γίνει γνωστό, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, θα βρίσκεται στην ανανεωμένη εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη τη σεζόν 2026-27.

Όπως γράφει στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα στο Instagram, «κάθε τέλος και μια νέα αρχή» και ευχαριστεί τον Νίκο Κοκλώνη για τις εμπειρίες και την εμπιστοσύνη.

«Μετά από περισσότερα από πέντε υπέροχα χρόνια, έφτασε η στιγμή να κλείσει ένας πολύ σημαντικός κύκλος για μένα στην Barkingwell Media!

Θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω τον Νίκο Κοκλώνη για την εμπιστοσύνη, τις ευκαιρίες, τη στήριξη και όλα όσα μου προσέφερε αυτά τα χρόνια! Ήταν μια διαδρομή γεμάτη εμπειρίες, προκλήσεις, εξέλιξη και στιγμές που θα με συνοδεύουν για πάντα. Νίκο, σε ευχαριστώ για όλα!

Η εκτίμηση και ο σεβασμός που τρέφω για εσένα είναι δεδομένα και θα παραμείνουν αναλλοίωτα στον χρόνο. Θα τιμώ πάντα τη συνεργασία μας και όλα όσα περάσαμε μαζί. Κάθε τέλος είναι και μια νέα αρχή. Κρατώ μόνο τα καλύτερα, με βαθιά ευγνωμοσύνη και αισιοδοξία για το μέλλον. Και ποιος ξέρει; Οι δρόμοι των ανθρώπων που εκτιμούν πραγματικά ο ένας τον άλλον έχουν έναν μοναδικό τρόπο να ξανασυναντιούνται.

Εύχομαι σε όλη την ομάδα της Barkingwell Media κάθε επιτυχία στη συνέχεια. Λίνα μου αγαπημένη, σε ευχαριστώ πολύ για όλα. Εις το επανιδείν… Υ.Γ. Η πραγματική φωτογραφία είναι η δεύτερη» έγραψε ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Γρηγόρης Γκουντάρας (@g.goudaras)

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