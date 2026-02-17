Ο Γρηγόρης Γκουντάρας τοποθετήθηκε για τα αποτελέσματα του Εθνικού Τελικού της Eurovision και δεν μάσησε τα λόγια του για την Κριτική Επιτροπή, εκφράζοντας παράλληλα την υποστήριξή του στον νικητή, Akyla.

Σε δηλώσεις του στο «Breakfast@Star» στις 17 Φεβρουαρίου, ο δημοσιογράφος τόνισε πως η Κριτική Επιτροπή δεν έχει σχέση με το τραγούδι και επισήμανε ότι η ΕΡΤ έχει την τάση να στηρίζει «τα δικά της παιδιά».

Σχετικά με τον Akyla, ο Γρηγόρης Γκουντάρας υποστήριξε: «Ο Akylas έκανε παρέλαση εκεί, εγώ το είχα πει από την πρώτη στιγμή που άκουσα το τραγούδι».

Ο δημοσιογράφος φάνηκε σαφώς θετικός στην επιλογή του μελλοντικού εκπροσώπου της Ελλάδας στον διαγωνισμό της Eurovision τον Μάιο, αναγνωρίζοντας την αυτοπεποίθηση και την προσωπικότητα που μεταφέρει στη σκηνή.

Σχετικά με την Ελληνική Επιτροπή στον Τελικό, σχολίασε: «Βάλαμε μία Διεθνή Κριτική Επιτροπή και μετά βάλαμε άλλη μία Κριτική Επιτροπή που δεν έχει σχέση με το τραγούδι. Αλλά η ΕΡΤ τα κάνει αυτά, στηρίζει τα αγαπημένα της παιδιά (και καλά κάνει), αλλά νομίζω ότι η συγκεκριμένη επιτροπή θα ήθελε άλλους ανθρώπους», δηλώνοντας έτσι την αντίθεσή του σε κάποιες επιλογές από πλευράς καναλιού.

Για τα σχόλια της Εύης Δρούτσα σχετικά με την εμφάνιση του Ακύλα, ο Γρηγόρης Γκουντάρας είπε πως πρόκειται για υπερβολές και άστοχα σχόλια: «Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του στυλ και χαρακτήρα. Ο Ακύλας πωλείται περισσότερο που υποστηρίζει αυτό που φοράει. Πολλοί φοράνε ρούχα που δεν μπορούν να υποστηρίξουν, ενώ εκείνος δεν θέλουμε να αλλάξει τίποτα».

Με την τοποθέτησή του, ο Γρηγόρης Γκουντάρας αναδεικνύει τη σημασία της αυθεντικότητας και της στήριξης των νέων καλλιτεχνών, ενώ αφήνει σαφείς αιχμές για τη λειτουργία της Κριτικής Επιτροπής και τον τρόπο που επιλέγονται τα πρόσωπα στον Ελληνικό Τελικό της Eurovision.

