Μια αποκάλυψη για τη σχέση του με την Κατερίνα Καινούργιου έκανε ο Γρηγόρης Γκουντάρας στο «Breakfast@Star». Ο δημοσιογράφος παραδέχτηκε ότι η παρουσιάστρια τον έχει αποκλείσει από τα social media, ωστόσο ο ίδιος δήλωσε πως δεν ξεχνά όσα έζησαν μαζί. Παράλληλα, ευχήθηκε δημόσια στην Κατερίνα και στον Παναγιώτη Κουτσουμπή για τη γέννηση της κόρης τους που πλησιάζει.

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε για το αν έχει επαφές με την Κατερίνα Καινούργιου, ο Γρηγόρης Γκουντάρας απάντησε: «Όχι, μα μ’ έχει κάνει μπλοκ η Κατερίνα. Δεν σημαίνει κάτι. Ένιωσε ότι πρέπει να με κάνει μπλοκ».

Παρόλο που τον έχει κάνει μπλοκ, ο Γρηγόρης Γκουντάρας ανέφερε πως δεν κρατάει κακία μέσα του, καθώς θυμάται τις όμορφες στιγμές που έχουν ζήσει στη συνεργασία τους. «Εγώ δεν ξεχνάω. Αγαπάω και δίνομαι συναισθηματικά στους ανθρώπους που συνεργάζομαι πέρα από το επαγγελματικό κομμάτι».

Στο τέλος, ο ίδιος έστειλε και τις ευχές του για το κοριτσάκι που περιμένει η παρουσιάστρια: «Προχωράω με το καλό να έρθει το παιδάκι της».

Λίγο νωρίτερα, ο ίδιος σχολίασε τις φήμες που θέλουν την Ελένη Μενεγάκη να επιστρέφει στην τηλεόραση. «Το ακούω κι εγώ και μου κάνει εντυπώση. Δεν ξέρω αν είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Αν κάποιο κανάλι έχει να της προτείνει κάτι που να της αρέσει και η ίδια είναι ικανοποιημένη και οικονομικά και θέλει να το κάνει, σίγουρα θα είναι κάτι εβδομαδιαίο. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναμπλέξει με καθημερινό. Θα είναι βραδινό 100%», απάντησε.

govastiletto.gr -Κατερίνα Καινούργιου για Κώστα Δόξα: «Το κανάλι έπραξε σωστά για το J2US»