Ο Γρηγόρης Γκουντάρας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια ιδιαίτερα συγκινητική, αλλά και χιουμοριστική στιγμή, δημοσιεύοντας την έκθεση που έγραψε ο γιος του στο Σχολείο με θέμα «Ο πατέρας μου».

Ο μικρός, που φοιτά στην ΣΤ’ Δημοτικού, περιέγραψε τον παρουσιαστή με τρυφερό, αλλά και αυθόρμητο τρόπο, χαρακτηρίζοντάς τον «εύσωμο, γεροδεμένο, ψηλό, αστείο και εξωστρεφή».

Αυτό όμως που έκλεψε την παράσταση ήταν η φράση: «για την ηλικία του κρατιέται ακόμα», προκαλώντας γέλια.

Στην ανάρτησή του, ο παρουσιαστής δημοσίευσε το γραπτό μαζί με μια ζωγραφιά όπου απεικονίζεται αγκαλιά με τον γιο του, δείχνοντας πόσο περήφανος νιώθει.

Συνοδεύοντας τη δημοσίευση με λόγια γεμάτα συναίσθημα, ο Γρηγόρης Γκουντάρας ανέφερε πως, διαβάζοντας την έκθεση, ένιωσε ότι ίσως έχει κάνει κάτι σωστό στη ζωή του, εκφράζοντας παράλληλα την αγάπη του για τα παιδιά του.

