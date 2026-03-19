Ο Γρηγόρης Γκουντάρας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια ιδιαίτερα συγκινητική, αλλά και χιουμοριστική στιγμή, δημοσιεύοντας την έκθεση που έγραψε ο γιος του στο Σχολείο με θέμα «Ο πατέρας μου».

Ο μικρός, που φοιτά στην ΣΤ’ Δημοτικού, περιέγραψε τον παρουσιαστή με τρυφερό, αλλά και αυθόρμητο τρόπο, χαρακτηρίζοντάς τον «εύσωμο, γεροδεμένο, ψηλό, αστείο και εξωστρεφή».

Αυτό όμως που έκλεψε την παράσταση ήταν η φράση: «για την ηλικία του κρατιέται ακόμα», προκαλώντας γέλια.

Στην ανάρτησή του, ο παρουσιαστής δημοσίευσε το γραπτό μαζί με μια ζωγραφιά όπου απεικονίζεται αγκαλιά με τον γιο του, δείχνοντας πόσο περήφανος νιώθει.

Συνοδεύοντας τη δημοσίευση με λόγια γεμάτα συναίσθημα, ο Γρηγόρης Γκουντάρας ανέφερε πως, διαβάζοντας την έκθεση, ένιωσε ότι ίσως έχει κάνει κάτι σωστό στη ζωή του, εκφράζοντας παράλληλα την αγάπη του για τα παιδιά του.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Γρηγόρης Γκουντάρας