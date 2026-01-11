Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα μίλησαν, το πρωί της Κυριακής 11/1, στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», σχολιάζοντας τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις και τα πρόσωπα που απασχολούν έντονα το τηλεοπτικό ρεπορτάζ.

Αρχικά, ο Γρηγόρης Γκουντάρας ανέφερε: «Ο Λιάγκας θέλει να παραμείνει και να επανέλθει στην αρχική του ώρα. Η αλλαγή συνεργατών δεν του έχει βγει μέχρι τώρα. Μιλάνε και σπάνια. Ο Γιώργος Λιάγκας είναι σαρωτικός παρουσιαστής και το Πρωινό είναι προσωποκεντρικό. Μπορεί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι να μην έχουν αποδώσει ακόμα και φαίνεται κι από τα νούμερα. Ο Γιώργος Λιάγκας μιλάει και με το Mega και με τον Alpha για late night εκπομπή και δικαίως».

Για την ολοκλήρωση της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη, είπε συγκεκριμένα: «Τελικά δεν κόπηκε η εκπομπή, αλλά η παρουσιάστρια. Εκεί δεν μπορείς να ξέρεις. Δεν έχασε κανένας άλλος τη δουλειά του. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει. Πέρυσι έλεγα να μην κόψουν τους “Weekenders” γιατί έδειχναν παλμό και δυναμική».

Τέλος, για το περιστατικό με τον Πάνο Κατσαρίδη και την Ελίνα Παπίλα, ο Γρηγόρης Γκουντάρας τόνισε: «Το έβλεπα τηλεοπτικά και πάγωσα. Το θεώρησα απαράδεκτο να ακούγονται στον αέρα εκπομπής αυτές οι εκφράσεις για μια κυρία, ένα επαγγελματία που βιοπορίζεται από αυτή την δουλειά, από ένα νεόκοπο στην τηλεόραση άνθρωπο. Ο Λιάγκας έπρεπε να τον μαζέψει. Νομίζω ότι χαιρόταν που άκουγε ένα συνεργάτη του να λέει “Η Παπίλα θα πάρει συνέντευξη από τον Λιάγκα;”».

govastiletto.gr – Γρηγόρης Γκουντάρας – Ναταλί Κάκκαβα: «Τα παιδιά καταλάβαιναν ότι ήμουν στενοχωρημένος»