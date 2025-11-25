Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή Buongiorno την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, με αφορμή τη νέα τους εκπομπή «Εδώ Tv», που προβάλλεται κάθε Σαββατοκύριακο στο Open.

Το ζευγάρι μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που πέρασαν φέτος το καλοκαίρι, όταν ο Γρηγόρης ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με την Κατερίνα Καινούργιου και τον Alpha, ενώ παράλληλα αντιμετώπισαν και διάρρηξη στο σπίτι τους.

Η Ναταλί Κάκκαβα περιέγραψε την περίοδο ως ιδιαίτερα δύσκολη: «Το καλοκαίρι ήταν πολύ απαιτητικό για εμάς. Σταμάτησε η συνεργασία του Γρηγόρη, είχαμε τη διάρρηξη στο σπίτι, και γενικά όλα ήταν λίγο στον αέρα».

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας αποκάλυψε τη στιγμή που τον πλήγωσε περισσότερο: «Με δυσκόλεψε όταν τα παιδιά με ρωτούσαν καθημερινά: “Μπαμπά, βρήκες δουλειά;”… Το έλεγαν με καλή πρόθεση, αλλά καταλάβαιναν ότι ήμουν στενοχωρημένος».

Η Ναταλί πρόσθεσε: «Τα παιδιά καταλάβαιναν ότι ο μπαμπάς τους ένιωθε άσχημα και έδειχναν ενδιαφέρον. Ήταν τρυφερό και δύσκολο ταυτόχρονα».

Ο Γρηγόρης έκλεισε την εξομολόγηση με αισιοδοξία: «Τους εξηγούσα ότι αν δεν προκύψει δουλειά στην τηλεόραση, θα κάνουμε κάτι άλλο μαζί, οπότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας».

Το ζευγάρι μοιράστηκε τις προσωπικές στιγμές με ειλικρίνεια, δείχνοντας πως οι οικογενειακές σχέσεις και η στήριξη μεταξύ τους τούς βοήθησαν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες.