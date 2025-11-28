Δύσκολες στιγμές για τον ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τις συμμετοχές του σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Ο γνωστός επιστήμονας έκανε γνωστό, το μεσημέρι της Παρασκευής 28/11, ότι πέθανε ο αγαπημένος πατέρας του.

Ο Γρηγόρης Λέων έγραψε κάτω από τη φωτογραφία με τον πατέρα του: «Ο μπαμπάς μου πριν λίγο έφυγε για το μεγαλύτερο ταξίδι. Αύριο, στις 13:00, στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης του Κοιμητηρίου Ζωγράφου, θα τον αποχαιρετίσουμε. Σε ευχαριστώ που με έκανες τον άνθρωπο που είμαι. Καλό σου ταξίδι, μπαμπά».

Δείτε την ανάρτησή του: